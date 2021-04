Sergio Galleguillo, en Elonce TV: "Siempre me refugié en la música"

Sergio Galleguillo, reconocido artista folclórico nacido en La Rioja, es un referente de la música de su provincia y una de las figuras más cautivantes de nuestro cancionero argentino. Este domingo estuvo en Peña Entre Todos, el programa que se emite por Elonce TV, y habló sobre su música.



“Me dicen que soy la Misa Chayera y me encanta porque es una forma de estar unidos, con alegría. Estoy muy agradecido que en Entre Ríos y en todo el país siempre me reciban bien. Estoy contento con todo lo que estamos viviendo con la música, que es sagrada”, dijo.



Asimismo, resaltó que “ojalá pase pronto esto del covid, porque queremos encontrarnos en los escenarios, en shows masivos donde la gente disfrutaba y todos vivíamos felices”.



Por otra parte, manifestó que “cuando nos dijeron que había que encerrarse fue doloroso. Es como enjaularse, por algo que no sabíamos qué era. Me refugié en la música, en mi corazón, con mi hija, mi compañera, mi campo, son cosas que uno ha tenido que leer para adentro, fueron momentos muy duros para todos”.



“El destino nos puso en este camino y hay que salir, hay que volver a la tierra mucho más que antes. Volví a hacer cosas que antes no hacía. Afectó el encuentro con la gente, que hoy es tan necesario. La música hace tan bien”, agregó.