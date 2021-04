En bata animal print, Flor de la V posó al borde de la pileta: "Modo finde"

La actriz y conductora cuenta con millones de fanáticos en las redes sociales, por lo cual cada uno de sus posteos tiene una enorme repercusión en el mundo del espectáculo.El jueves , realizó un posteo en su Instagram y se mostró palpitando el finde, con una bata estilo animal print y al borde de la pileta.Este miércoles se celebró en todo el mundo el día de la visibilidad trans y la actriz decidió realizar un comentario al respecto a través de un posteo."Hoy 31 de marzo es el día de la visibilidad trans, fecha adoptada por el mundo para reivindicar la dignidad y los derechos de las personas travestis-trans y para reflexionar sobre sus condiciones de vida", comenzó escribiendo.Y agregó: "Algunes pensarán: «¡a mí qué me importa!» y es cierto que puede resultarnos fácil ser indiferentes a ciertos temas que no tienen que ver con nosotros. Si no se tiene a alguien con discapacidad física en la familia, ¿por qué preocuparse por las rampas?"."En una línea argumental egoísta podría contestar a esto último: ¿y quién tiene la seguridad de que el día de mañana no va a necesitar una rampa? Pero creo que el mejor fundamento, en realidad, es el que apela a la empatía. Registrar la diferencia, dejar de reconocerla siempre como una patología y conectar con los sentimientos de los demás son modos de prevenir la violencia y de promover el bienestar social", expresó Flor de la V.