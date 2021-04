El accidente doméstico de Lourdes Sánchez: “Pensé que me había quebrado”

"El golpe que me pegué", escribió Lourdes Sánchez en sus redes sociales y compartió un video en el que se ve como pierde el equilibrio mientras baja las escaleras de su casa y cae. Y ante la preocupación de sus seguidores aclaró: "Estoy vivita, después de semejante golpe la verdad que estoy bien, me golpee bastante. Me duele un poco la muñeca, que la tengo morada, la cadera, el tobillo, pero estoy viva". Y en diálogo con Ángel De Brito y sus "angelitas" dio más detalles de su accidente doméstico."Vino a raíz de una mini pelea con Pablito (su marido, el Chato Prada) por el tamaño de la valija, quería llevar una más grande, quise bajar las escaleras y ahí 'sácate', me comí toda la escalera. Estaba con medias y la escalera es de madera", reveló la bailarina desde Mar del Plata, donde viajó con su familia para pasar el fin de semana largo. Y agregó: "Me asusté porque no paraba de caer. Pensé que me había quebrado las muñecas".

La caída le dejó moretones y mucho dolor en su cuerpo y teniendo en cuenta que anteriormente se sometió a una operación de columna, la panelista de "Hay que ver" sintió mucho temor. "Me asusté, me quedé un ratito quieta porque pensaba que algo me había quebrado... después empecé a moverme despacito y la verdad que soy ¡irrompible!", comentó entre risas.En 2019, Sánchez recordó lo mal que se sentía antes de su operación. "Casi no podía bailar, ese era mi diagnóstico", reveló entre lágrimas. Y en su regreso a la pista de "ShowMatch", manifestó su alegría al poder disfrutar de su pasión. "Bailar para mi es mi terapia, es todo. Desde mi operación de columna sentí que la vida me dio otra oportunidad", explicó. Y detalló: "Podía haber quedado renga...A partir de ese momento el baile a mí me transporta al lugar más hermoso. Soy feliz."