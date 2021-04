“Presumiendo celulitis”: mostró su cuerpo al natural y la llenaron de elogios

En el último tiempo Nazarena Vélez habló en varias ocasiones sobre lo importante que es aceptarse a uno mismo tal cual es. La actriz suele compartir fotos en las que muestra su cuerpo, y esta semana no fue la excepción.En una imagen en la que se la ve en ropa interior, Nazarena expresó: "Presumiendo celulitis. Aprendiendo a amarme, quererme y aceptarme. Lamentablemente nunca fue lo mío”, escribió.Además, habló sobre otra imagen de hace varios años en una producción fotográfica para una revista: "En la segunda tengo mucho Photoshop para borrar las estrías y la celulitis que siempre tuve y odié. Te pido y me pido disculpas por haberme mostrado tan artificial y con un cuerpo de mentira que termina enfermando y distorsionando la realidad”.Su posteo recibió elogios de sus seguidores, entre los que se destacaron el de su hija Barbie, quien le puso “te amo”, y el de Débora D'Amato, que le escribió: “Bien @nazarenavelez Divina de la forma que quieras. Ya vamos a aprender a no opinar sobre el cuerpo de los demás o lo que es mejor. . . a que no sea un tema. Está enquistado en nuestros cerebros pero de a poco, se va a ir”