Belén Francese: de “porno star” a sentirse “hinchada como un sapo”

Luego de confirmar su casamiento, Belén Francese reveló que está embarazada y sorprendió a todos. La actriz selló su amor en el altar con Fabián Lencinas y mostró su pancita.Ahora, la actriz transita las 26 semanas de la dulce espera y contó los diferentes estados de ánimo y los cambios en su cuerpo que vivió hasta ahora. Divertida, se animó a hablar de “lo que nadie dice” acerca del embarazo.“No todo es color de rosa. Me costó una barbaridad. Me siento un sapo, toda hinchada. A la noche soy un jabalí como respiro, me agito. Le digo a mi pareja que se vaya a otra cama”, reveló en Pampita Online.Además, contó entre risas: “Se me dificulta la respiración. No ronco, pero respiro… Horrendo. Y los pechos tienen vida propia. . .”. Pampita, quien también está embarazada, se mostró comprensiva con su situación.Finalmente la poetisa soltó: “Después. . . en el mes cuatro o cinco de embarazo, pasé por una etapa de porno star, pero se me pasó".