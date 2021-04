Ivana Nadal, cada vez con menos ropa y cuestionada postura frente al Covid

Ivana Nadal volvió a estar en el ojo de la tormenta después de compartir información dudosa sobre la pandemia de coronavirus, ya sea por cuestionar si realmente existe la enfermedad o al negarse a usar el barbijo ya que según ella no es necesario y es perjudicial para la respiración humana.En medio de sus vacaciones en Costa Rica, la modelo volvió a utilizar su cuenta de Instagram para referirse al uso "innecesario" del tapabocas: “Hay mucho miedo, loco. Les voy a mostrar algo que les va a encantar: un barbijo. ‘¿Ivana usa barbijo, era todo una mentira?’. No, chicos, no es tan así. En supermercados, aeropuertos y toda esa porquería en la que te obligan a no respirar bien, lo tenés que usar. Después en la calle… ‘Vení, obligame. Vení, vení”.“Estoy flasheada de la cantidad de mensajes que me mandaron, de la cantidad de seres alzando la voz propia, de tener un pensamiento que no tiene que estar formado por lo que te digan que tenés que pensar”, manifestó sobre el impacto que tuvieron sus dichos entre sus seguidores.Nadal también aprovechó la ocasión para agradecerle a sus fanáticos: “Hacen que me conozcan más y no por mostrar el c. . . , sino por hablar de algo interesante. De algo distinto de lo que habla todo el mundo o la gran mayoría. Y no porque no lo sepan y yo soy una genia que te tira una data que nadie sabe, sino que todos lo tenemos en nuestra alma y está tapado por mucho miedo, desinformación”.En la misma línea, la mediática volvió a criticar la información oficial que imparten los sistemas de salud internacional y cómo se maneja la enfermedad: “Lo que yo creo que es incomprobable que la cantidad de personas que dicen que están muriendo. Lo que la hace incomprobable es que no hagan autopsias. ¿Por qué? Su speech dice que el muerto te puede contagiar COVID-19, como si fuera radiactivo. La respuesta a la gran mentira está ahí”.“Es parte de la bajada del sistema de encerrarnos, meternos miedo. ¡Enfermarnos! ¿No sentís como respiras en caliente, como el dióxido de carbono da vueltas dentro del barbijo? Y vos lo metes y lo sacas del cuerpo, es una locura. ¡Respiren aire puro! Conéctense con la naturaleza, ayuden a que su sistema inmunológico los proteja, somos seres perfectos, nuestro ser es perfecto”, cerró.