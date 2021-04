Oriana Sabatini desmintió los rumores de separación con Paulo Dybala

Hace casi tres años que Oriana Sabatini y Paulo Dybala hicieron público su romance y aunque tienen etapas en la que muestran más cuestiones de su vida cotidiana en sus redes sociales, en el último mes ambos no compartieron muchas imágenes juntos, por lo que comenzaron a circular rumores de crisis y separación. Sin embargo, en una entrevista con "Los ángeles de la mañana", la cantante salió a desmentir las versiones. "No pasó nada. A la gente le encanta hablar y me molesta que hablen, porque no me gusta que hablen de mi vida privada", declaró la joven desde Italia y admitió que se enoja con facilidad."Me molesta que se digan un montón de cosas, más que nada que hablen más de la persona que tengo al lado", insistió. Y aseguró que en caso de terminar su relación con el delantero de la Juventus, volvería para Buenos Aires para estar cerca de su familia. "Si estuviera peleada, me tomaría un vuelo para Argentina. Claramente no estaría viviendo un calvario acá viviendo con mi pareja, si lo tengo que ver todos los días", aclaró.

Y aseguró que está atravesando un gran momento personal: "Estamos súper. Tampoco estuvimos subiendo tantas cosas en el último tiempo a las redes sociales porque a veces, cuando vivís la vida, te olvidás de subir cosas. Entiendo que para algunos es un trabajo, pero para mí mi trabajo es hacer música y posteo cuando tengo ganas y a veces, no tengo".En referencia a la multa que recibieron Dybala y sus compañeros de club por haber participado en una supuesta fiesta clandestina, la hija de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini salió en defensa de su pareja. "No fue una fiesta clandestina. Mi novio se juntó a cenar, como varios miércoles. Todas las semanas van los mismos. Ni siquiera son diez personas. Es mentira eso de que son veinte y que estaban todos, como leí en algún lugar, con todas las familias”, manifestó. Y manifestó su teoría sobre la información que publicaron los medios italianos: “Yo creo que quieren crear controversia alrededor de lo que hacen en el fútbol. La verdad es que ni sé cómo se enteraron que se juntaron a comer”.“Por las denuncias de los vecinos. En las notas publicaron eso. Y que los multaron”, insistió De Brito. "Puede ser. No sé si los multaron igual. Hablé hoy a la mañana con él de esto pero no le pregunté si los habían multado”, respondió Oriana y aseguró que más allá de un supuesto caso de coronavirus entre los que habrían participado del encuentro, entre los compañeros de Paulo "están dando positivos todos cada dos o tres días".