“Jujuy” Jiménez apuntó contra Cabak y reveló a quien de sus ex novios prefiere

Sofía "Jujuy" Jiménez y Horacio Cabak compartieron la conducción de "Informados de todo", en las mañanas de América TV, durante enero y febrero, en reemplazo de Guillermo Andino, y dejaron en evidencia que entre ellos no había química. Tanto es así que en una entrevista con "Los ángeles de la mañana", la modelo reveló que no le gustaría repetir la experiencia del último verano. "No volvería a trabajar con él", disparó la morocha.Y aseguró que aunque no se sintió maltratada por el conductor, no estuvo cómoda a su lado. "Yo entendí mi paso por ese programa como un gran desafío, de mucho aprendizaje, porque sentí que tuve que plantarme ante una persona con mucha personalidad... Es un tema que ya pasó", precisó. Y cuando le preguntaron si tuvo algún conflicto fuera de cámara, se explayó: "Hubo situaciones que no estuvieron buenas y no la pasé bien en ciertos momentos, pero yo trataba de volver a mí, de conectar con el resto del equipo. No quiero decir cosas ni meterme con alguien que tiene muchos años en el medio".

Además, reveló que por primera vez en su carrera no disfrutó su trabajo. "No me gusta echarle la culpa a nadie y me hago cargo de que no supe plantarme", disparó. Por su parte, Mariana Brey señaló que Cabak tiene más afinidad con sus compañeros hombres que con las mujeres, mientras que Jujuy se limitó a guardar silencio.Sobre el tenso cruce que tuvieron a raíz de un debate sobre el contagio de coronavirus de Pampita, en el que Horacio comparó el caso de la jurado de ShowMatch con las críticas que recibió Sofía luego de festejar su cumpleaños en la playa, la modelo aseguró que la pasó mal. "No saben lo que temblé ese día. Fue horrible", declaró. Y agregó: "Quiso acusarme en ese momento y lo hizo al aire. Evidentemente él no me bancaba. Sentía que mi presencia le podía molestar y la verdad que ese laburo no se lo pedí, me llamó la gente de América".

En referencia a su situación sentimental, "Jujuy" confesó que sigue soltera y cuando le dieron a elegir entre sus noviazgos con Guillermo "El Pelado" López y Juan Martín Del Potro, rescató con quedó con un buen vínculo con el tenista. "Juan, mil veces. Fueron relaciones distintos, en momentos distintos porque era muy chica cuando estaba con Guille. Con Juan terminó bien, le deseo lo mejor, pero con Guille no hablo desde que me separé, no me quedó un buen recuerdo", concluyó.