Jimena Barón: "Las relaciones me duran menos que un pote de queso crema"

Este miércoles, luego de meses de ausencia, Jimena Barón volvió a interactuar con sus seguidores en las redes sociales. Y lo hizo con todo: no solo presentó el clip de su nuevo tema -con clara inspiración en su último intento de reconciliación con Daniel Osvaldo- sino que, como era un clásico hasta hace apenas unos meses, reveló también aspectos de su vida cotidiana y amorosa.“Adopté un gatito, hago cerámicas. . . Pero estoy sola. Las relaciones me duran menos que un pote de queso crema”, reconoció la artista en un vivo de Instagram. De esta manera, confirmó un rumor que venía sonando fuerte en los últimos días: su relación con el locutor Tucu López había finalizado.Barón y López fueron retratados juntos siete meses atrás. Sin embargo, a pesar de que las imágenes comenzaron a circular por las redes, no fueron pocos los que, confundidos por el parecido físico, creyeron en un primer momento que el joven que se veía junto a ella era uno de sus exnovios, el bailarín Mauro Caiazza.Una siguiente serie de fotografías despejó toda duda: quien ahora se mostraba paseando junto a Barón y a su hijo, Morrison, sin dudas era López.Si bien la exposición del locutor como miembro de Sex, la obra de José María Muscari, y su paso por el programa conducido por Andrea Politti lo obligó a referirse en algunas entrevistas a su flamante romance, Jimena decidió, esta vez, guardar silencio.De hecho, desde que al principio de la pandemia se mudó circunstancialmente a la casa del padre de su hijo, la actriz y cantante decidió cortar el vínculo virtual con sus seguidores, quizá motivada por la ola de críticas que despertó aquella decisión. El pico de comentarios, en aquel momento, llegó cuando el exjugador de fútbol entonó, en forma de parodia, el estribillo de “La cobra”, el hit de Barón que habla de superación, venganza y empoderamiento femenino.“Siento que le debo una explicación a la gente querida, a la que está siempre del otro lado con amor. La verdad es que no sabía que me iba a ir tanto tiempo, simplemente pasó”, explicó Barón. Y fundamentó su decisión: “En lo personal, el año pasado fue muy difícil, lo empecé muy mal. Después tuve momentos un poco mejores, después un poco peores. Y estaba como transitando eso con las redes sociales, con lo que yo comparto, que intento que sea alegría, que se rían. Y hubo un momento en el que, honestamente, se me complicó. Y al no estar trabajando, solamente estaba compartiendo mi vida privada. Y sí, yo estuve bastante pachucha, y de repente cosas que no me afectaban o no me molestaban, me empezaron a afectar o hacer mal. Era prender la tele y escuchar que mi cuerpo estaba mal, que mi maternidad estaba mal...”.“Sentí que necesitaba un recreo de no tener opiniones, que no me juzguen. Básicamente, que no haya gente opinando sobre mí. Y me fui. Pero pensé que era algo más breve. En ese irme, me sentí muy tranquila y sentí que tenía que acomodar un montón de cosas, que no era una posibilidad hacerlo con la exposición y los comentarios y con mi vida normal, que no es muy normal, en realidad”, sumó.La actriz recordó, además, que durante ese tiempo sufrió “pánico y angustia”. “Es algo que me pasó en mi adolescencia, cuando tenía 16 años, por temas familiares. Y el año pasado, a principios de año, volvió un poco esto y por supuesto me desestabilizó muchísimo”, aseguró.En otro tramo de su mensaje, se refirió a las nuevas canciones en las que está trabajando. Y, con ironía, indicó: “Sigo siendo una tonta cobra. No es que me tomé nueve meses, hice terapia y ahora volví entendiendo las cosas. No tengo la más puta idea de cosas que hice, de cosas que voy a hacer. No se confundan: no es que volví y entendí la vida. No la entiendo, menos en el amor. Hice esta canción, me va a como el orto, calculo que me va a seguir yendo como el orto”.“Flor de involución”, el nuevo tema presentado, también parece tener claras referencias a su conflictiva relación con Daniel Osvaldo. “Que bueno al fin volver a verte para darme cuenta de que el tiempo pasa y ya no sos la misma mierda. Después de tantos años, cosechás tu siembra. Que me compartas, esto es un honor. Gracias por la invitación, flor de involución”, expresa la canción.

También en Instagram, luego de la presentación, Barón compartió su nuevo logo y lo acompañó con el siguiente texto: “Anduve patas para arriba, algo incómoda, igual crecí. Me di cuenta que la verdadera fuerza nace de la más cruel vulnerabilidad y así, un día, floreció mi nuevo logo, mi nueva música y yo también”.Y continuó: “Espero que les llegue algo de todo esto, es la única razón por la que sigo haciendo canciones, y en algún lugar de ese camino, casi mágicamente, me curo. Los extrañé mucho. Soñé muchísimas noches y días con este momento. Dudé también, mucho, me dio miedo, pero la vida en esos días de mierda, me dio señales, o al menos pensar eso me hizo bien. Siempre, a pesar de todo, soy más fuerte, ahí me abracé, prometí no soltarme y el miedo no se fue, pero las dudas sí. Perdón y gracias. Los quiero con todo mi corazón y me hacen muy muy bien”.