Carta de Ricky Sarkany a Sofía: “La eternidad sería poco para compartir con vos"

Sofía Sarkany era una de las grandes herederas del mundo de la moda en Argentina. A raíz de una colección cápsula en la reconocida marca de su papá, Ricky Sarkany, la artista se metió de lleno en el universo de los zapatos. Sin embargo, la joven de 31 años falleció después de una larga batalla contra el cáncer de útero.A través del método de subrogación de vientre, la diseñadora y su pareja, Tomás Allende, se convirtieron en papás de Félix, el segundo nieto de los Sarkany. Finalmente, Sofía pudo disfrutar de sus últimos días junto a su hijo y su familia mientras que se encontraba internada en una clínica de Miami.Entre todos los mensajes de sus familiares y amigos, Ricky decidió compartir un conmovedor mensaje para su "Popi" y lo acompañó con una foto retro de su primogénita.“Popi. Gracias por enseñarnos junto a Gracielita a ser papás, por darme la oportunidad de ser por un corto tiempo tu maestro y a partir de ahí, tu alumno y admirador. Tu eterna sonrisa y bondad. Si la vida se midiera en períodos de tiempo, hasta la eternidad sería poco para compartir con vos. Si la vida se mide en felicidad, sueños y pasión, superaste el límite máximo”, comenzó el artista en sus redes sociales.“Gracias por incorporar a la familia a Tomy, el hijo varón que siempre soñamos y por, junto a él, traer al mundo a Félix. Pintaste tu mundo de felicidad y amor. Repetías que tenías miles de sueños pero que preferías no tener expectativas... tu filosofía que te permitió disfrutar libremente de la vida”, agradeció por su yerno y su nieto recién nacido.“Siempre hiciste solo lo que tu corazón decía que te haría feliz. Y así nos hiciste felices a todos. Tuve el inmenso privilegio de que seas una de nuestras hijas. El orgullo de decir: soy el papá de Sofia”, manifestó con emoción.Y continuó conmovido: “Marcaste el camino a tus hermanas que también me enseñan cada día. En familia y más unidos que nunca te acompañamos en la última etapa... donde todo fue amor a través del brillo de tu sonrisa que mantuviste hasta en momentos críticos. Te vamos a extrañar. Estás y estarás siempre en nuestros corazones. Papá”.“Gracias a tus tíos, primos, amigos de fierro, al Dr. Roberto Reussi, a Daniel H, a Patricia C, a la hermosa familia de tu marido, que hicieron de los últimos años, una etapa sensiblemente feliz”, cerró Sarkany en sus redes y recibió cientos de mensajes de apoyo.