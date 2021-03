Sol Pérez se despachó sin filtro contra los participantes de MasterChef

Espectáculos Sol Pérez es la nueva eliminada de Masterchef Celebrity Argentina

Luego de quedar eliminada de "MasterChef Celebrity", Sol Pérez participó en "TaxiChef", el ciclo que conduce Roberto Funes Ugarte los domingos a la medianoche y habló sobre su experiencia en el reality."Uno deja todo, pero puede fallar", dijo sobre el besugo que preparó en su última gala y que no convenció al jurado. Y reconoció que su mejor plato en el programa que conduce Santiago Del Moro fue la torta que hizo en su primer programa, que la hizo quedar bien con Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, pero después fue difícil estar a la altura de la imagen que había dejado. "No me gusta cocinar, ahora no vuelvo a cocinar nunca más en la vida", le dijo a Robertito, aunque admitió que estudió mucho para saber distintas cocciones de carnes y verduras.Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron sus dichos sobre sus compañeros de competencia. "Era un grupo muy buena onda. Había personas olvidables, claramente, como pasa en cualquier lugar", manifestó la rubia. Y remató: “Si uno va y labura con buena onda tenés cero posibilidades de enfrentarte con alguien. Empezás a no hablarle a esa gente, no es parte de la existencia y ya está. Hay gente que se hace muy la buenita y nada que ver".