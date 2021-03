El mensaje de Ricky Sarkany con las últimas palabras de su hija antes de morir

Viví rodeada de mucho amor, “fui muy feliz”.

A pocas horas de que se diera a conocer el fallecimiento de su hija Sofía, Ricky Sarkany decidió despedir a la joven de 31 años en sus redes sociales. "Viví rodeada de mucho amor, 'fui muy feliz'. 1989-2021", escribió el empresario en referencia a las últimas palabras que dijo la diseñadora antes de morir. Mientras que su esposa, Graciela Papini, posteó una imagen con su hija junto a la leyenda: "Así, para siempre. Te amo".La muerte de Sofía conmocionó al país, no solo porque hace unos días se desconocía que padecía cáncer de útero desde 2018, sino porque el pasado lunes 22 se había convertido en mamá a través de una subrogación de vientre que se llevó a cabo en Miami, Estados Unidos. Y decenas de famosos expresaron su dolor en las redes sociales."Hoy es un día muy triste, despido a una diseñadora que se formó para ser la mejor, también la hija de un amigo y vi crecer profesionalmente siempre con una sonrisa y su entusiasmo por la vida. Un amor de persona", escribió Benito Fernández.Mientras que Luli Fernández recordó que hace menos de dos meses se encontró con la diseñadora en el aeropuerto. "Me quedo con tu coraje y fuerza incomparable. Tu valentía inmensa y tu amor infinito. Tu sonrisa, tu simpleza, tu brillo. Tu amor por el mar...", expresó la modelo.En tanto, Sofía Zámolo escribió en su cuenta de Twitter: "No hay palabras para expresar la tristeza e impotencia con una pérdida de alguien tan joven y alegre como Sofi Sarkany. Les mando un abrazo muy fuerte a Ricky, Grace, Viole, Clari, Jose, su marido Tomi y su bebito recién nacido Félix"."Es muy difícil explicar el dolor que siento por esta noticia. Quiero mandarte, querido @RickySarkany, todo mi amor y el de mi familia para vos y para Graciela. Te abrazo fuerte, bien fuerte, amigacho", fue el mensaje que Marcelo Tinelli le dedicó a la familia de Sofía.Mientras que Eugenia "China" Suárez, una de sus amigas más cercanas, expresó su dolor con una foto de su cumpleaños en el que se la ve soplando las velitas. "Jamás quise con tanta fuerza que uno de mis deseos se hiciese realidad", escribió, haciendo referencia a la recuperación de la diseñadora.