Sol Pérez es la nueva eliminada de Masterchef Celebrity Argentina

Este domingo por la noche se llevó a cabo una nueva gala de eliminación de Masterchef Celebrity, donde el jurado conformado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis decidió que Sol Pérez abandonara la competencia.Para el desafío principal, los participantes tuvieron que elegir entre dos cajas: una misteriosa y otra transparente, donde podían ver los ingredientes que había dentro. Era ir a lo seguro o arriesgarse.Además, tenían prohibido intercambiar o prestarse ingredientes, mientras que Daniel Araóz contó con un beneficio especial: pudo elegir a un compañero del balcón (Hernán el "Loco" Montenegro) para que lo ayudase durante cinco minutos.Al momento de recibir las devoluciones, Sol Pérez fue la más disconforme con las palabras del jurado. "No me cierra la devolución", sostuvo la ex chica del clima en el detrás de cámara."El pescado está como raro, creo que se pasó un poco la temperatura. Me gusta el aderezo y las batatas. La ensalada es como que se me apagó un poco. Pero el ingrediente principal que es el pescado está con una consistencia rara", le había dicho Damián Betular."Este pescado tenía gran cantidad de aceite. Como que se empapó, se cocinó, y no da ni el confitado ni el sabor del pescado. El aderezo no le suma", agregó Donato.Finalmente, los chefs llamaron al frente a Cande Vetrano, Alex Caniggia y Georgina Barbarossa. “Estamos en presencia de tres de los mejores platos de la noche. De una u otra manera mostraron evolución, estudio, concentración, así que los tres pasan a la próxima ronda”, anunció Martitegui.Luego, pasaron Dani la Chepi, Daniel Araóz y Sol Perez. “Si vemos las fotos de todos los platos, se han puesto las pilas, están buscando ganarse el lugar, quedarse acá. Pero es obvio también que sus platos no están a la altura de los otros", sostuvo Donato.La influencer también se salvó y quedó en carrera, y a continuación el jurado anunció que la conductora era la nueva eliminada de Masterchef Celebrity."Creo que te has esmerado mucho. Hoy te tocó una caja difícil, te pasó una mala jugada. Sos una persona con mucha energía, seguí así. Te vamos a extrañar", expresó de Santis al despedirla."La autoexigencia la tomo como una cualidad, pero hace que uno siempre redoble la apuesta. Hoy te vas intentando superarte, hacer el mejor plato, y eso habla muy bien de vos. Un placer conocerte", continuó Betular.Y Martitegui cerró: "Supongo que debés estar odiada y enojada pero creo que tenés que estar muy contenta porque evolucionaste, aprendiste. Te felicito, me parece que es el camino. Te vamos a extrañar".Lejos de mostrarse enojada en sus palabras finales, Sol Pérez se emocionó hasta las lágrimas: "Gracias a toda la gente, son todos re buenas personas. Soy re exigente conmigo, laburo un montón. Para mí un proyecto nuevo es ponerme a estudiar. No me gusta que las cosas me salgan mal. Me voy contenta, feliz, chocha. Creo que aprendí un montón".Así, Sol se sumó a Mariano Dalla Líbera, Cae, Juanse y Flavia Palmiero, quienes fueron eliminados en galas anteriores. Cabe destacar que hace días, Carmen Barbieri se sumó a las grabaciones del reality de Telefe, tras haberse recuperado de coronavirus. En una nota con Flor de Equipo, contó cómo fueron sus días más duros durante la internación. “Me acuerdo que cuando estaba tan mal decía: ‘Tengo que salir de esta por Fede, para no darle otro disgusto, para que él siga adelante, pobre hijo’”, dijo. Y luego agregó que después de salir del coma, verlo a su hijo fue “muy emocionante”. “Él igual es siempre fuerte, tiene una postura para darme fuerzas”, señaló. Por último, habló de los sentimientos encontrados que le generó no estar presente en las primeras ediciones de esta segunda temporada del reality de cocina y dijo: “El programa lo veo desde el año pasado, pero trato de no verlo mucho ahora porque me daba tristeza el hecho de no poder estar ahí”.