“Voy a trasplante de médula”, anunció Lío Pecoraro

A mediados del pasado mes de octubre, Lío Pecoraro anunció mediante un video que publicó en sus redes sociales que le habían diagnosticado leucemia. Y aseguró que le iba a derrotar a la enfermedad. “Yo doy pelea. Y además, decreté que voy a ganar esto. Yo le voy a ganar ”, dijo entonces. Pues bien, a cinco meses de haber comenzado su tratamiento en el Hospital de Clínicas, el periodista volvió a recurrir su Instagram para comunicar que había entrado en una etapa decisiva de su recuperación.“Como ustedes saben, me gusta compartir desde el día uno todo el proceso que me tocó atravesar. Gracias a todos ustedes, he podido salir adelante y estoy muy feliz por ello. Me quedaba una etapa: se trata de una cuarta consolidación que se llama intercambio medular. Yo voy a trasplante de médula”, comenzó diciendo el panelista de Todas las tardes, por El Nueve.Pecoraro explicó que la donante sería su hermana menor, Laura, con la que es compatible. “Es una bendición de Dios poder tener, en una situación así, una persona que pueda ser donante”, señaló. El periodista dijo que, más adelante, iba a comenzar a una campaña de concientización en ese sentido. Y agradeció que la joven lo acompañe “en este hermoso acto de amor”.“Estamos todos muy sensibles, muy emocionados. Tenemos todos los estudios realizados. El trasplante va a ser en los próximos días en la Fundación Favaloro. Y sentía las ganas de compartirlo con ustedes que me acompañan desde el primer día. En todo este proceso que yo atravesé, ustedes se enteraron por mi boca de lo que me ocurría y paso a paso fueron siguiendo todo lo que conllevaba este procedimiento. Por eso me parecía muy importante compartirlo”, explicó Lío.Aunque emocionado, el periodista se mostró muy optimista con lo que estaba por venir. “Este va a ser el sello definitivo a mi ‘decretado, ganado y sanado’ que impuse desde el día uno. Los milagros existen. Los médicos existen. La medicina existe, por supuesto. Y la fe y el cariño de todos ustedes: los que han donado sangre, los que han orado, independientemete de la religión a la que pertenezcan. Me parece que es sumamente importante aferrarse a la fe de lo que uno cree. Y yo sabía que iba a sanar”, señaló.Para terminar, Pecoraro se dirigió a sus seguidores. “Decreten las cosas. No se queden en chiquitajes. Valoren todo lo que tienen: valoren la vida, valoren a sus amigos, valoren a sus familias. . .Den amor. Sean lindas personas. Yo estoy muy feliz de que mi hermana Laura pueda ser quien va a dar un poco de su vida para darme vida a mí”, aseguró.Cabe recordar que, el pasado 6 de marzo, Lío había vuelto a la pantalla para conducir El Run Run del Espectáculo, junto a Fernando Piaggio, por Crónica HD. Mediante una videollamada, el periodista aseguró: “Estoy muy contento y estoy muy bien de salud. Todo el mundo sabe el proceso por el cual atravesé con una enfermedad no fácil de transitar, pero junto al amor de la gente, con el cariño, los profesionales del Hospital de Clínicas y con vos (en referencia a su colega) fundamentalmente, que me seguís acompañando día a día en esta travesía que ya está ganada desde el día uno”.