Florencia Vigna y Nicolás Occhiato, otra vez separados: "Somos como hermanos"

A fines del año pasado, Flor Vigna (26) y Nico Occhiato (28) volvieron apostar al amor, de un modo libre y sin rótulos, pero con la convicción de que querían estar juntos porque se amaban. Súper enamorados, la actriz y el conductor viajaron a Cancún y desde las paradisíacas playas se mostraron muy enamorados en Instagram.



Sin embargo, la relación sentimental entró en crisis y el resultado fue la separación. Los encargados de dar a conocer la ruptura fueron Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en Intrusos, argumentando que el fin de la pareja había sido reciente. Incluso, Lussich expuso uno de los potenciales motivos del quiebre.



"El textual de Flor fue 'Nico este año no va a poder estar en ShowMatch por un gran crecimiento laboral'. Eso, aparentemente, a él no le gustó nada, y ya venían complicados", comentó el periodista. Con la versión resonando en los medios, los protagonistas de la noticia se ocuparon de negarlo.



"Dijeron cualquier cosa, no fue nada laboral. Entre nosotros está todo genial, nos separamos en re buenos términos y es definitivo", le dijo Flor Vigna a Ciudad, hablando por primera vez de la reciente ruptura con Nico, con quien dejó en claro que no convivía.



Sin entrar en detalles, la artista explicó la causa que los llevó a replantearse, nuevamente, el vínculo amoroso: "Nos amamos mucho, pero ya somos como hermanos. Éramos más amigos que novios, por eso decidimos ver qué hacemos".



Consecuente con el presente que están transitando, Flor Vigna borró de Instagram las fotos que subió junto a Nico Occhiato de sus vacaciones en México, como el emotivo posteo que le dedicó por su cumpleaños y por San Valentín.