Xuxa propuso utilizar a los presos para testear remedios y vacunas

Xuxa causó polémica al defender en un vivo de Instagram de la cuenta de la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro que los medicamentos y las vacunas deberían ser probadas en los presos., afirmó.La conversación se produjo en un directo de la red social para debatir sobre los derechos de los animales. Allí, Xuxa -que es conocida partidaria de la causa, vegana y ha declarado haber cobijado hasta a 54 animales en su casa, habló las pruebas realizadas en animales.La brasileña explicó que, aunque no lo comparte, entiende que se prueben vacunas en animales: “Puedo no estar a favor, pero al mismo tiempo entiendo que es una necesidad nuestra, de vida o muerte”. Sin embargo, se mostró absolutamente en contra de probar en animales otro tipo de productos: “Los cosméticos creo que son innecesarios... Champú, maquillaje... Creo que es totalmente innecesario”.Fue luego de ese comentario, y cuando ya llevaban más de 30 minutos de conversación, cuando llegó la parte más controvertida de su discurso. “Yo tengo un pensamiento que puede parecer muy ruin para alguna gente, que puede parecer inhumano”, adelantó., agregó.Aunque el presentador del directo, Tiago Azevedo, estuvo de acuerdo con ella, la propia “reina de los bajitos” reconoció que la postura era controvertida y advirtió:“Esa es mi opinión,, insistió.En Brasil, sin embargo, no existe la cadena perpetua. La pena máxima de prisión es de 40 años, según la ley 13.964 de 2019, sancionada en diciembre por el presidente Jair Bolsonaro. Hasta entonces, lo máximo que se podía encarcelar a alguien en el país era 30 años.Xuxa, además de los presos, pidió priorizar las pruebas en voluntarios. “Hay gente en varios lugares del mundo que quiere ser un conejillo de indias, que busca ganar dinero. Esta es una buena manera, más fácil y mejor que usar un monito y ver qué pasa, o usar un bicho para ver qué pasa con el pelo del bicho, o en los ojos, en fin...”Fue tan controvertida la conversación, y en especial las propuestas de Xuxa, que la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro, que llevaba días promocionando la charla, retiró el video de su perfil, publicó