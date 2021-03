Viviana Canosa reveló cuáles son sus preferencias a la hora de tener sexo

Con su característico estilo frontal, Viviana Canosa reveló detalles sobre sus preferencias en la intimidad. Lejos de su faceta profesional, la conductora de Viviana con vos fue invitada a Los Mammones (América TV) y se entregó a una charla sin filtro.Este viernes, Jey Mammon recibió en el living de su programa a Canosa. Después de la presentación y de repasar la trayectoria de la periodista, de anécdota diversas, de hablar de cómo su hija Martina Borensztein le cambió la vida, el conductor no tuvo pruritos en conocer secretos de la vida sexual de la invitada.“¿Es verdad que te gusta el lenguaje explícito en el sexo?”, preguntó Mammon. Sin eludir la respuesta, Canosa se explayó y sorprendió con algunos detalles: “Totalmente, pero asqueroso, reventado. No sé si lo pido, pero lo doy. Después quiero que sea recíproco. Nunca me pasó de pedir y no tenerEste viernes, Jey Mammon recibió en el living de su programa a Canosa. Después de la presentación y de repasar la trayectoria de la periodista, de anécdota diversas, de hablar de cómo su hija Martina Borensztein le cambió la vida, el conductor no tuvo pruritos en conocer secretos de la vida sexual de la invitada.“¿Es verdad que te gusta el lenguaje explícito en el sexo?”, preguntó Mammon. Sin eludir la respuesta, Canosa se explayó y sorprendió con algunos detalles: “Totalmente, pero asqueroso, reventado. No sé si lo pido, pero lo doy. Después quiero que sea recíproco. Nunca me pasó de pedir y no tener“En la cama vale todo lo que entre dos personas este consensuado. A mí me gustan los lugares cómodos. Ni lugares con agua, ni lugares con arena. Me gustan las camas, los sillones. No sé si es raro, pero me gusta en las escaleras”, concluyó.