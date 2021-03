Dionisio le preguntó por primera vez por su mamá a Flavio Mendoza: qué le dijo

Flavio Mendoza visitó el piso de Los ángeles de la mañana para hablar de todo y terminó revelando que su hijo Dionisio comenzó a preguntarse por su madre.



"Fue re loco, porque estaba con un amigo al que le mostraba el parto, y él me dijo que lo quería ver a pesar de que ya se lo había mostrado. Pasa que es chiquito y se olvida. Y ahí, el me preguntó '¿y mamá?'. ¡Fue la primera vez que me preguntó eso!".



Sobre cómo reaccionó cuando su pequeño sacó un tema algo complejo de explicar, dijo que lo tomará con naturalidad: "Y yo le dije que Giselle no era la mamá, sino la persona que lo llevó en la pancita. Dionisio todavía no lo entiende, pero yo lo voy llevando desde otros lugares con todo lo que me pregunta. No es que me pongo tenso, sino que lo voy llevando y quiero que conozca a Giselle".



Sobre la práctica de subrogación de vientre, que es legal en Estados Unidos, lugar en el que nació su hijo, dijo que en ese país es muy común y que seguramente acá se irá popularizando cuando haya un marco legal.



Y cerró: "Yo creo que con los hijos de Ricardo Fort era todo muy nuevo para Argentina, creo que en el caso del hijo de Marley, de Luciana Salzar o el mío entra en otro momento, porque ya hay muchos nenes por este método. Creo que se van a encontrar varios chicos así en el colegio".



El pequeño hijo de Flavio nació en abril de 2018 en Miami, Estados Unidos, bajo el método comunmente llamado de "alquiler de vientre". Desde allá, Mendoza lo trajo a Argentina a un mes de su nacimiento y ahora forman una familia monoparental.