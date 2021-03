Video: "Rumbo a la cima", la nueva creación de Ricardo Leguízamo

Video: RUMBO A LA CIMA

“Rumbo a la cima”, se llama la última creación del actor y humorista paranaense Ricardo Leguízamo. Habla sobre la invasión de mosquitos en Paraná y la creación de un repelente natural idea de “Carletos”, el personaje de su relato.



El producto fue “todo un éxito”, pero él decidió irse igual del país, a vivir otra vida. Así, el humorista hace una comparación entre esa vida que ahora tiene “Carletos” y lo que ocurre diariamente en Paraná con los mosquitos y otros problemas en Argentina.



“A Carletos no lo obnubilan los bienes materiales, nunca quiso una 4x4 para no estar preso de service, impuestos, cochera, seguro. Se reía a carcajadas cuando le conté que hace como tres meses intento sacar el carnet de conducir, y nada”, relata en el video.



También hizo referencia a los carteles que se distribuyen por la ciudad. “Donde él habita solo existe el canto de los pájaros, la música del agua y del viento. Es muy distinto a nuestro mundo donde estamos contaminados visual y auditivamente. Nuestro mundo es otra cosa. Los senderos de Carlitos están rodeados de naturaleza, transmiten paz. Cuando caminás no te cruzás con carteles que te dicen que hay que cuidar el agua, porque se sobreentiende que hay que cuidar el agua. A nadie se le ocurre talar los árboles y no existen los carteles que te dicen que tenés que prevenir el dengue”, expresa.



En otro tramo se puede disfrutar de un rap: "no entiendo lo que pasa, por qué tantos mosquitos, me encuentro desangrado, perdí como dos litros. Para salir afuera tenés que ser valiente y encima del alcohol llevar tu repelente".



"Me paso fumigando, duermo con espirales y ventilador al mango. Fumiguen en octubre, fumiguen de antemano y no fumiguen siempre cuando se va el verano", dice.



