Marco Pantanetti en vivo por Elonce TV interpretó clásicos de los 80 y 90

El músico concordiense, Marco Pantanetti, se presentó este viernes en Paraná. En un bar de calle Buenos Aires y Alameda de la Federacion, interpretó los grandes éxitos de los años 80 y 90.El músico interpretó, en vivo por, clásicos de Soda Stero, Miguel Mateos y cantó temas propios.“Venia de una banda llamada Bajo Cero y hace tres años que estoy como solista. Llevo 17 años de carrera de música, y cuando me largué como solista, hice de todo. Me presentaba en todos los lugares donde podía, donde me invitaban. Fui medio autodidacta”, expresó ael músico.Durante la cuarentena, Martin comenzó a producir su propio disco. “Surgió como algo de lo que estábamos viviendo, pero también tiene muchas canciones de amor, sin nombrar la palabra, porque siento que es lo que más vende”. El material saldrá en los próximos meses.Sobre su presente, comentó que “estoy haciendo covers de los 80 y 90, que fue la música que amo. Mis grandes amores son: Soda Stero, Virus, Los Abuelos de Nada, Miguel Mateos, Charly, Fito, todos músicos argentinos”.