Fabián Doman viajó a Miami para vacunarse: "Privilegié la salud"

Fabián Doman contó el particular motivo por el que viajó esta semana a Estados Unidos y se ausentó con autorización a su trabajo en radio y televisión: se vacunó contra el coronavirus.



"Estoy en algún lugar de Miami, paré el auto. Dentro del marco de toda la legalidad, en mi caso ciertas condiciones que me permiten presentarme en Estados Unidos para vacunarme. Me vacuné en 45 minutos en una fila llena de argentinos, venezolanos, españoles y norteamericanos".



"Acá hay tres opciones de vacuna, yo me di la de Johnson, que estaba buscando, porque es una sola dosis. Logré finalmente darme esa. Acá hay vacunas, pero tenés que presentar mucha documentación", comentó el periodista.



Y resaltó: "Yo me presenté con documento argentino, fue en el marco de la legalidad absoluta. Yo viví cuatro años acá y pude hacerlo, me duele un poco el brazo izquierdo".



La madre del periodista, sin embargo, no fue vacunada al no reunir las condiciones legales para acceder a la dosis en Miami.



"Cuando terminas de vacunarte te agarra cierta emoción. Se habilitó a partir de 50 años desde el lunes y tengo 56. Todo aquel que pueda hacerlo en el marco de la legalidad que lo haga. Acá la vacuna no se paga. Privilegié la salud aún a riesgo de que alguien hable", resaltó el conductor.



Además, agregó: “Quiero desmitificar esta cosa de tour vacunatorio, esto es un país serio, no te tiran las vacunas por la cabeza, no es que vas por la calle y te la ofrecen, hay que llenar formularios. Es importante fomentar que todos los argentinos que tengamos condiciones legales para poder vacunarnos en otros países, lo hagamos”.



Y repudió a quienes critican a los que viajan para vacunarse: “Hay que entender la angustia de la gente porque es como contar caramelos adelante de un chico que no los tiene. Entonces, tratemos de ayudarnos entre todos, si alguien tiene nacionalidad de otro país y en ese otro país te vacunan, bueno, adelante, vayan. Es muy fácil condenar al vacunado. ´Y pero viajó para vacunarse, qué vivo´, eso te lo dice el que ya está vacunado”.