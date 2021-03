Sensual y reflexiva escribió: “No puede haber culpa en el placer”

La influencer Nati Jota no sólo muestra imágenes de su vida cotidiana, compartiendo los diversos looks, y presumiendo su figura en bikini. También gusta de hacer reflexiones sobre temas puntuales que le preocupan, como por ejemplo en el Día Internacional de la Mujer, que le dedicó a los varones una sentida carta.Recientemente eligió una foto muy particular con la que acompaña otra reflexión. Con una blusa corta y holgada, con las mangas caídas como si se estuviera desvistiendo, Nati Jota rodea sus hombros desnudos con sus manos, en un “autoabrazo” lleno de intención.Con el cabello atado, los ojos cerrados y la expresión de disfrute, escribió: “Me abrazo a mí. A mi cuerpo. Al envase desde donde puedo sentir y experimentar todo lo que me atraviesa”.En una mezcla de reflexión en voz alta y consejos sabios, continúa: “No soy sin mi cuerpo. No hay contenido sin forma. Me quiero, me cuesta, pero me quiero.”“Me descubro cada día un poco más, experimento, me digo que no puede haber culpa en el placer porque no hay placer en la culpa. Conecto con el goce, que es mío y de nadie más, y también con el cuidado, siempre cuidarse, y me acuerdo la frase de mi tío César: .que el cuerpo es uno y nos acompaña toda la vida”.Nati finaliza su publicación arrobando a una cuenta muy particular: “Hoy elijo”, donde se brinda información “para cuidarte y elegir sobre tu método anticonceptivo y sexualidad. Conociendo es más fácil decidir”, dice el enunciado.