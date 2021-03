Cormillot, sobre la paternidad: "A la madrugada no voy a ayudar con el bebé"

Desde que Alberto Cormillot reveló sus intenciones de ser padre una vez más a los 82 años y la posterior confirmación de embarazo de su esposa, Estefanía Pasquini, 48 años menor que él, la noticia no deja de llamar la atención.

Más allá de la diferencia de edad entre el matrimonio, las declaraciones del nutricionista sobre sus responsabilidad como padre dieron mucho de qué hablar. "Yo me levanto a las 3:45, así que a la noche no puedo levantarme. Estoy buscando un sofá cama para ver dónde voy a dormir. Y después hicimos un acuerdo en cuanto a pañales y tareas hogareñas que posiblemente no sea muy colaborador", contó hace algunas semanas.



Pero Cormillot detalló en "PH, Podemos Hablar" un poco más en profundidad cómo será la distribución de los cuidados del pequeño durante los primero meses y generó la reacción del resto de los invitados al programa.



En un momento, el ex nutricionista de "Cuestión de Peso" remarcó que su jornada empieza antes de las cuatro de la madrugada y el resto de los invitos comenzaron a debatir. "La mema de la madrugada es más o menos tres, cuatro de la mañana", aportó Rodolfo Barili, y Pampita, también embarazada se lo confirmó. Fue cuándo Vicky Xipolitakis advirtió: "¿Con el bebé cómo va a hacer, Doc? Porque la vida cambia, eh".



"¿Qué respuesta querés, la política. . . ? Voy a dormir, ¿cómo hago para levantarme si no duermo? Yo podría decirte que me voy a levantar, le voy a estar dando la mamadera. Durante el día voy a ayudar cuando pueda, seguramente, pero va a estar mi suegra, va a haber gente que ayuda. A las 5 empiezo a trabajar a todo lo que da. Tengo que tener los diarios leídos, hablo con la productora, si estás dormido no llegás, tenés que renunciar al trabajo. Y a mí mi trabajo me gusta mucho", comentó sobre su lugar en la radio.



En ese momento, Xipolitakis le preguntó si su esposa también trabaja y Cormillot dijo: "Sí, trabaja pero desde casa. Y vamos a tener ayuda, va a estar la madre y seguramente ella dejará de trabajar los tres primeros meses y después comenzará a trabajar de a poco, como hacen todas las mujeres".



Por otro lado, el doctor también comparó cómo será la paternidad a sus 82 años respecto a sus otros dos hijos, Adrián y Reneé: "No me lo puedo imaginar porque mi hijo nació hace 44 años, era otro mundo. Me cuesta mucho trabajo imaginarlo. Sé que lo voy a querer, amar, tener. El otro día me regalaron escarpines y me emocioné mucho, no había tenido la oportunidad de pensar en ropa porque quería que pasaran los tres meses. Se empezó a hacer real, no era solamente una idea, una ecografía, o una panza. Era real".

Fuente: Diario Show