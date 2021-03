Salazar: Granata "vivió lo mismo con Redrado, pero siempre la negó como novia"

Una entrevista en Intrusos de Amalia Granata detonó en la fuerte reacción de Luciana Salazar quien pidió salir al aire por teléfono para enfrentarla, unos minutos después de que la actual diputada provincial por Santa Fe opinó sobre las polémicas de Luli con Martín Redrado.



Enojada, Luciana salió con todo contra quien fuera también expareja del economista. “Amalia sabe exactamente lo que viví yo. Vivió lo mismo que yo, pero peor porque él siempre la negó como novia”, lanzó, picante.



“Cada vez que yo me peleo con Redrado, ella se ponía del lado de él. Él la negó siempre, ni la sacaba a comer afuera. Me molesta que no sea empática en este momento", aseguró. "Tengo las pruebas, vayan a los archivos para que vean quién miente y quién no. Una diputada provincial tiene que hacer valer su palabra y ella está mintiendo. Ella jamás fue tercera en discordia", aseveró.



"Él la negó siempre, no me gusta que la gente mienta, yo no miento. Tengo pruebas para demostrar que no soy mentirosa", finalizó Luciana Salazar, furiosa contra Martín Redrado.

