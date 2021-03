Tras revelar angustiante situación, contó por qué su madre no vive con ella

Espectáculos Una situación familiar angustia a Mónica Ayos

El coronavirus continúa configurando circunstancias adversas, principalmente para la población de mayores, que aguardan con ansias el reparto de las vacunas. En ese grupo se encuentra la madre de Mónica Ayos, que tiene 76 años.La progenitora de la actriz vive una situación muy particular, dado que antes que se decretara el aislamiento se trasladó a Mar del Plata a resolver algunos trámites y quedó varada en esa ciudad costera. Esta angustia la contó hace unos días Ayos, quien pidió desesperadamente una ayuda para que la pudiesen vacunar.En esa línea, recogió el guante de las críticas de algunos haters que le reclamaban por que no vive con ella en México. Por eso, la blonda clarificó las razones: “Para todos aquellos que me preguntan por qué no traigo a mi mamá acá les digo. Ciudad de México está a 3000 metros sobre el nivel del mar”.En la continuidad de los argumentos, Ayos agregó: “Ella vino muchas veces y la verdad es que no la pasó bien, porque no puede respirar básicamente. No tiene una calidad de vida como corresponde a una persona con EPOC a esta altura”.La artista se animó también a revelar las motivaciones que la llevaron a publicar la situación de su madre: “Una hija ansiosa, esperando a que den el turno a su mamá y nada más que eso como a miles de personas deben de estar pasándoles lo mismo y seguiremos esperando como corresponde como todos”.