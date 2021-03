Uruguay expulsará del país a hijo de Mónica Gonzaga por armar fiesta clandestina

El ministerio del Interior tomó la decisión por razones "de orden público y de índole sanitaria en tanto y en cuanto (el ciudadano argentino) violó normas que expresamente prohíben aglomeraciones en función de la emergencia sanitaria" declarada por el Poder Ejecutivo, según el mensaje enviado por fuentes oficiales a varios medios.



La fiesta tuvo lugar la madrugada del sábado en la casa particular del argentino en la localidad de Sauce de Portezuelo, a unos 15 kilómetros del exclusivo balneario de Punta del Este, y debió ser desarticulada por la policía.



Sessa, en diálogo con el diario El País de Uruguay, dijo que no fue una fiesta clandestina sino un cumpleaños, y negó haber cobrado entradas.

"Tengo un grupo de amigos con el que organizamos, porque era el cumpleaños de uno, realizar una reunión acá en mi casa. Hablando en persona con ellos les dije: 'sí, hagámosla, inviten algunos grupos de amigas y vénganse y lo festejamos acá, hagamos una reunión que sea acorde, tampoco cualquier cosa'", dijo.



La fiesta tuvo lugar en la casa de Sessa. Si bien el hijo de Gonzaga dijo no haber organizado una fiesta clandestina para 500 personas, admitió haber convocado a una reunión que no era acorde al momento que atraviesa el país. Esto hizo que en un momento un ciudadano diera aviso a la Policía.



Gonzaga, también en diálogo con el medio uruguayo, negó la gravedad del hecho del cual se acusa a su hijo y aseguró que solo fue "una reunión de amigos".



Fuentes del ministerio habían declarado previamente al diario local El País que el comportamiento del organizador de la fiesta "desnaturaliza el beneficio de residencia otorgado por las autoridades nacionales" al incumplir la norma que prohíbe las aglomeraciones por su riesgo sanitario.



Luego de pasar la mayor parte de 2020 como modelo en América Latina por su exitoso control de la pandemia, Uruguay sufrió a partir de noviembre un fuerte crecimiento de casos y en el último mes ha roto récords de contagios diarios, internados en unidades de cuidados intensivos y personas cursando la enfermedad.



El país de 3,4 millones de habitantes registra 81.537 contagios y 792 muertes por covid-19. En las últimas 24 horas, se registraron 2.700 casos positivos y 19 muertes.



El Ministerio de Salud Pública informó este lunes del hallazgo de la cepa brasileña P.1, que según estudios preliminares es más contagiosa, en siete departamentos del país.



Ante este nuevo escenario, el presidente Luis Lacalle Pou convocó a un Consejo de Ministros para este martes, tras lo cual se espera que anuncie nuevas medidas para disminuir los contagios.