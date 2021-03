Esmeralda Mitre: "Tinelli siempre termina traicionando a la gente y lo comprobé"

Esmeralda Mitre reapareció en televisión en una entrevista con Luis Ventura para "Secretos Verdaderos" y dejó unas cuantas frases picantes. Además de revelar que se amigó con sus hermanos tras un "litigio feroz", la actriz arremetió contra Marcelo Tinelli, ya que aseguró que el conductor la traicionó con todo el revuelo en torno a su salida del "Cantando 2020".



"¿Trabajarías otra vez con Tinelli?", le consultó el periodista. A lo que Mitre, contundente, sentenció: "No, nunca más. Me parece un pusilánime. No tengo problema en decirlo. Tenía buena relación pero me traicionó. Soy una persona con un corazón de oro, la más leal del mundo. Pero me traicionás y te vas a comer una venganza. Y ya se la comió. Porque salí a todos los medios a decir que su programa estaba arreglado".



Como si eso fuera poco, agregó: "Marcelo siempre termina traicionando a la gente. Eso es lo que dicen todos y lo comprobé. Lamentablemente, porque a pesar de todo lo quiero mucho. Le tengo cariño y creo que él no quiso hacerme daño, pero me lo tuvo que hacer".



En ese sentido, explicó: "Yo era la persona que más rating tenía en el programa, lejos. Todos hacían 2, y yo hacía 12.8 puntos. ¿Vos qué hacés con una estrella que te está dando de comer? Porque él no me estaba dando de comer a mí, yo le estaba dando de comer a él con el rating".



"Me peleé con él, le dije de todo en la cara y le dije que yo era Don Corleone, que se había equivocado de enemigo. Le dije que no quería ninguna respuesta de él, que no se atreviera a responderme. Esto es mafia, jajaja. Hago humor pero un poco sí", reveló Esmeralda.

Fuente: Noticias Argentinas