Repudiaron a Florencia Peña: "Maneja su auto a toda velocidad y cantando"

Florencia Peña suele mostrarse desinhibida y divertida en sus redes sociales, para el regodeo de sus millones de seguidores. Sin embargo, Luchemos por la Vida -la asociación civil sin fines de lucro que se dedica a la prevención de accidentes de tránsito procurando reducir las muertes derivadas de los mismos- advirtió a la conductora de Flor de Equipo (Telefé) por una conducta imprudente mientras manejaba su auto.Resulta que hace tres días, Flor compartió un video en el que se la veía conduciendo por una autopista, con el cinturón de seguridad colocado de manera incorrecta y cantando la canción “Popular” (de la cantante María Campos), mirando a cámara y divertida. Y justo en el momento en que la canción llega al estribillo, se la ve dar un bocinazo e insultar a otro automovilista: “¡La concha de tu madre! ¡La concha de tu madre, forro!”, expresó en un grito. “Marquitas Di Palma esquivando forr*?!”, describió en el epígrafe de un video que tiene los comentarios cerrados pero que acumuló más de 17 mil ‘me gusta’.Entonces, este viernes Luchemos por la Vida compartió el mismo video en su Instagram para criticar con dureza a Peña. “Florencia Peña da el mal ejemplo al grabarse con su celular mientras conduce y algo más”, comenzó el descargo.“La popular actriz se grabó cantando e insultando a otro conductor mientras conducía su coche. No es la primera vez que lo hace. En esta ocasión, la actriz subió a sus redes un video en el que se ve que no tiene el cinturón de seguridad correctamente colocado, y maneja su auto en una autopista, a toda velocidad, cantando y mirando a la cámara, hasta que la maniobra de otro vehículo la hace descargar su bronca en un fuerte insulto”, expresaron desde la organización.Y cerraron de esta manera, dando una advertencia que puede ser interpretada de manera positiva para con la comunidad que sigue a Florencia en sus redes: “Con sus comportamientos pone en riesgo su vida y la de los demás. Una figura tan popular, admirada y seguida por tantos en las redes sociales, debería aprovechar el alcance que tienen sus posteos para contribuir al cuidado de la vida en el tránsito y no lo contrario”.“Irresponsabilidad total. Pésimo”, expresó un usuario en el posteo de Luchemos por la Vida. “Totalmente de acuerdo! Muy buen posteo”, dijo otro. “Ejemplo de lo que no se hace”, se sumó otro seguidor. “Inconsciente”, sentenció otra.Según registró Luchemos por la Vida, el total de muertos en 2020 en Argentina por accidentes de tránsito asciende a 4986. Son cifras provisorias, tomadas hasta el 6 de enero de este año. Desde hace unos años, la asociación civil viene midiendo el uso de teléfonos celulares por parte de conductores y de peatones -estos últimos, mientras cruzaban las calles-. Y en noviembre de 2020, concluyeron que más de un 17% de los conductores utiliza el celular al mismo tiempo en que maneja. La cifra parte de una muestra de 2119 conductores de automóviles particulares, observados los días hábiles en el horario de 10 a 18 horas. “La distracción, al volante o a pie, agrega más peligro al tránsito cotidiano”, advierten desde Luchemos por la Vida.