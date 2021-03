Lali Espósito reveló cuántos millones tiene en su cuenta bancaria

Días atrás, y como parte de su gira promocional de Sky Rojo (serie española que ya se encuentra disponible en Netlix) Lali Esposito visitó el programa La Resistencia y protagonizó un divertido encuentro.En diálogo con el conductor, la actriz y cantante argentina reflexionó y dijo que ella no se considera una persona humilde, que cuando está arriba del escenario se cree “un mil”, pero que abajo del escenario es “persona”. “Mucho confunden el hecho de que soy educada con que soy humilde”, analizó. Luego la entrevista viró hacia otros lugares, como la relación con sus compañeros de elenco, la entrega de algunos regalos muy particular y, casi llegando al final, le hicieron una pregunta un tanto incómoda, pero que Lali respondió igual.“Dinero en el banco”, disparó el conductor, y siguió: “Recordemos que llevas trabajando 21 años, una estrella de toda la vida, cuál es tu patrimonio”. “Dinero en el banco... pará... siempre invertí muy bien. Les compré la casita a mis papás, esas cositas que a uno la hacen muy feliz, mi primera casa. Hay que decir el número ¿no? Te voy a decir... 20 millones”, arrojó Lali y rápidamente uno de los integrantes le consultó: “¿Pero 20 millones de pesos devaluados o qué?”. “¡Claro cariño! Pesos de mierda, devaluados, no sirven de nada, para vos son dos euros de mierda. En pesos, corazón, en pesos”, cerró entre risas.