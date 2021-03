Víctor Hugo Morales dio positivo de coronavirus. Según confirmaron fuentes del canal de noticias, el conductor, de 73 años, despertó este sábado sin olfato y por eso a la tarde lo hisoparon.



El 7 de diciembre pasado, Víctor Hugo había sido internado por una arritmia, según el propio relator uruguayo lo anunció al salir al aire (vía telefónica) en el programa que conduce en AM 750.



Tres días después, al ver que la medicación no hacía efecto, los médicos optaron por colocarle un marcapasos. La operación se efectuó con anestesia local: el periodista fue sedado para que estuviera tranquilo a lo largo de una intervención que no suele extenderse por más de 45 minutos.



Morales dio precisiones de las secuelas de la operación: “Tengo moretones en el cuerpo y electrodos por todos lados, soy un mapa, hasta que ahora me quiten todo porque hoy volvería a mi casa. Vendrán los médicos para la revisión y para decirme qué tengo que hacer con mi vida que no cambia demasiado pese a que uno tenga un intruso en su cuerpo, que sería el marcapasos”.



“Todo fue muy dulce, ustedes (los oyentes) lo hicieron de esa manera. Hay amigos en muchas áreas y eso hizo que yo recibiera tanto apoyo y energía. No puedo nombrarlos porque la lista es interminable pero muchas gracias a todos”, dijo.



“Las enfermeras, unas divinas, cuántas veces tuvo uno una situación en la cual la enfermera es nuestra hada, son una maravilla”, cerró.