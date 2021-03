Desde la pileta, Agustina Kämpfer posó y enloqueció a sus fans

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 381 mil seguidores, Agustina Ka?mpfer publicó este viernes una postal veraniega desde la pileta.En la imagen, se la observa a la periodista agarrándose del borde de la pileta mientras se encuentra en topless y luciendo una colaless negra. Acompaña el look con anteojos de sol."Nunca vas a forzar a la existencia a seguir tus pasos; ella fluye a su manera, a su tiempo, en todas sus formas Pero si bailás con ella, en ella, a través de ella, toda su inmensidad tendrá la forma de las huellas de tus pasos", escribió junto a la publicación.Es preciso recordar que el mes pasado Kämpfer reveló que se separó de Carlos Gianella. "Tomamos esta decisión entre los dos, después de tres años hermosos que me han hecho muy bien. Pero bueno, se terminó", anunció en Nosotros a la mañana."Carlos es una gran persona, muy inteligente en lo intelectual y en lo emocional. Así que estamos haciendo todo lo mejor posible porque además está Juan, que ellos se quieren mucho", expresó en alusión al vínculo que Gianella construyó con su hijo.Y luego, la periodista agregó en Vino Para Vos: "Es la primera vez que yo separo una familia formada por mí y siempre había tenido esa incógnita.Porque me separé muchas otras veces antes y siempre pensaba: 'Uy, si es tan doloroso así, siendo yo solita con mi alma, que agarro mis petates yme mando a mudar? con un hijo, ¿qué onda? Y la verdad es tal cual me lo imaginaba. Es otro cuento, otra historia".