Guillermo Coppola pasó a terapia intermedia y continúa su recuperación

El domingo pasado por la noche Guillermo Coppola fue internado por problemas respiratorios en el Sanatorio Finochietto. Según se informó, serían secuelas de cuando contrajo COVID-19 en el inicio de 2021. Luego de haber sido derivado a la terapia intensiva, lo que generó una preocupación, comienza a mostrar los primeros signos de evolución.



“Ahora estoy en terapia intermedia. Los días más duros de la internación fueron el martes y el miércoles”, le dijo el propio Coppola a Teleshow, reseñando brevemente cómo transitó su internación esta semana.



“La cantidad de gente preocupada que tira buena onda, una oración, buena energía. Para destacar eso. Ya vamos a hablar, no quiero hablar mucho. Justo hablaba con mi señora de ese tema. Les súper agradezco a todos y les mando un beso gigante. Voy a seguirle metiendo, con fuerza. Por eso yo digo siempre: ‘¡Animal! ¡Metele garra, animal!’”, se dijo a sí mismo, a la vez en que devolvió la gratitud recibida en su celular durante su internación.



Vocero de sí mismo, Coppola fue relatando sus días en la clínica. El martes pasado, durante uno de sus peores días, le mandó un audio a Mariana Brey, periodista de Los Ángeles de la Mañana (El Trece), para dar más detalles de su cuadro de salud actual: “Estoy en terapia con asistencia respiratoria, con bigotera por ahora. Esperemos que ahí quede. Después todo lo demás bien, todo lo demás perfecto, solo los pulmones complicados, pero bueno. Hay que prestar mucha atención y cuidarse mucho”.



El lunes 16 el periodista Mauro Viale, amigo personal del ex representante de Diego Maradona, había informado en A24 que tenía problemas respiratorios fruto de una fibrosis pulmonar que le causó el coronavirus. “Está con oxígeno, pasó a terapia intensiva. ¿Qué tiene, covid tiene o qué?”, se preguntó el conductor, quien lamentó el estado en el que se encuentra su amigo. “Son balas que pican cerca”, agregó, consternado. Por otra parte, manifestó: “Cuando hablé el domingo estaba sonriente, con buena respiración”.



Cabe recodar que al empresario le habían diagnosticado coronavirus en los primeros días de enero. En su momento, explicó que decidió realizarse los análisis luego de presentar fiebre y tos seca. “Mi síntoma fue 37,8 un rato, lo que no tengo es ánimo, siento como si me hubiesen golpeado, un dolor de cintura y un poco de cabeza”, comentó en aquella oportunidad mientras se encontraba aislado y preocupado con el temor de haber contagiado a algún familiar.



Si bien transitó la enfermedad sin grandes complicaciones, le habrían quedado secuelas que se verían reflejadas en cierta agitación al momento de hablar, por ejemplo. Y además, en nuevas complicaciones que derivaron en una internación primero, y en su traslado a la terapia intensiva después. Se espera que su cuadro mejore en los próximos días.



Antes de esta internación, una de sus últimas apariciones públicas fue al recordar a Maradona cuando se cumplieron tres meses de su muerte con una frase desgarradora: “En ocho horas de agonía que tuvo Diego, como mínimo hubiese ido dos veces a taparlo”. El ex representante y amigo de Pelusa se mostró muy dolido por el triste desenlace de la vida del astro y sobre todo por los pocos cuidados que recibió el Diez en sus últimas horas de vida.



Y agregó: “No señalo si no estoy. No juzgo. A los profesionales no puedo decir si actuó bien o mal si no soy médico. Pero leo, veo y escucho, pero hay algo que sí sé: amigo, yo sé lo que hago como amigo. Por eso cuando te dicen ‘mi mejor amigo, se fue mi amigo, era mi amigo’, y después decís ‘el gordo se caga muriendo’... Dejame tener la duda de que no era el amigo, porque al amigo no se le suelta la mano, campeón”. “Me cansé de putearlo desde el velatorio hasta la última bendición porque habíamos quedado que él me iba a llevar primero al cementerio”, expresó en una entrevista con Súper Deportivo Radio, por Radio Villa Trinidad.