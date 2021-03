Recordó cómo conoció a su marido: “Lo vi entre las góndolas del supermercado”

En una entrevista con Jey Mammon en "Los Mammones", Karina Mazzocco (51) contó cómo conoció a Omar La Bacha, el empresario y automovilista con quien está en pareja hace más de quince años y tuvo a su hijo Malek (14). "Lo vi entre las góndolas del supermercado", reveló la conductora y aclaró: “Había ido al supermercado completamente camuflada, era una época de mucha exposición. Eestaba separada desde hacía rato, pero recién me esta divorciando".En ese entonces estaba al frente de "GranDiosas" junto a Fanny Mandelbaum y Laura Oliva, un éxito de las tardes de eltrece, y aseguró que llegó a usar peluca y anteojos para salir a la calle y evitar que la reconocieran. “Lo que menos pensaba era ir al supermercado y conocer a alguien. Y pasó que lo vi. Lo vi y dije ‘que bueno que está ese morocho’. Yo pensé que él no me había visto, pero sí me había visto. Me había recontra visto”, agregó entre risas. Y destacó que Omar fue quien dio el primer paso, algo que no solía pasarle.

“Por lo general a las mujeres lindas, a las mujeres de la televisión, no sé que fantasía tendrán porque somos minas normales, pero no cualquier hombre se anima”, manifestó. Mientras que el conductor señaló que a su amiga Alessandra Rampolla le pasa lo mismo por hablar de sexo en televisión. "Deben tener miedo al compendio bibliográfico", dijo en referencia a su trabajo como conductora en "Da2", un programa sobre sexualidad que se emitió en 1998 por América TV.Además, reveló que no suele mostrar a su marido ni a su hijo públicamente porque no les gusta la exposición y no descartó en un futuro dejar la monogamia y probar suerte con el poliamor. "Hoy, no. Mañana, no sabemos. En teoría puede llegar a ser muy divertido, pero hay que bancárselo, como a las parejas swingers", declaró. "¿Perdonarías una infidelidad?", le preguntó Mammon. Y Mazzocco respondió con picardía: "No sé, no quiero dar dobles mensajes". "Eso quiere decir que sí, pero que ni se te ocurra", acotó rápidamente el conductor.