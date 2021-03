Cathy Fulop derrocha sensualidad: foto retro y consejos para hacer ejercicio

Catherine Fulop compartió una fotografía retro de hace 18 años. Se la ve realizando una sesión de fotos para la revista “Caras”.“Esta foto data de la época de “Rebelde Way”, año 2003 lo sé por el cabello, que había hecho un cambio para mi personaje de Sonia Rey en la segunda temporada, fue una de las superproducciones que hice junto a revistas “Caras” y la magia de un gran Fotógrafo Claudio Divella”, escribió junto a una postal donde se la ve con una camisa de animal print.Y cerró: “Bellos recuerdos de una hermosa época”,En otra de sus publicaciones, la actriz posteó un videocon tips de ejercicios para conservar un físico privilegiado. “Acá les dejo un ejemplo de entrenamiento, y para que vean que no siempre tengo ganas de entrenar, porque hay días que amanezco con algún dolor o me siento sin fuerzas y eso me da bronca”, señaló.