Una situación familiar angustia a Mónica Ayos

Desde México, donde vive hace quince años junto a su marido, Diego Olivera, y sus hijos, Federico y Victoria, Mónica Ayos recurrió a sus redes sociales para exponer su preocupación por la salud de su madre, Mónica Cramer, en plena pandemia. "Hola, seguramente como muchos, mi mamá sigue aguardando su turno. Ella está sola, varada desde marzo 2020 en Mar del Plata y sigue esperando ser vacunada para poder irse a su casa en Buenos Aires", empezó la actriz en su cuenta de Twitter. Y detalló: "Población de riesgo, EPOC severo, aislamiento y miedo al contagio en su condición. Yo, a 10 horas de avión".Al ver las repercusiones de sus comentarios, la exvedette señaló que en su vida ha vivido experiencias difíciles, como ser víctima de violencia de género en su primer matrimonio, pero que el coronavirus le causa aún más miedo. "Los que me conocen saben que después de tanto 'cuco' no cualquier 'fantasma' me asusta, pero este del Covid frente a mi mamá sí. Y sé perfectamente que como ella hay miles en situación similar. 'Drenar' en las redes no es más que la ansiedad de una hija laburando lejos", escribió.Cabe recordar que antes de que irrumpiera la pandemia del covid-19, Ayos había manifestado su deseo de volver a la Argentina, pero el avance del virus la obligó a cambiar de planes y pasó el último año entre México y Miami. Pero lejos de descansar, la actriz trabajó duro en "Jardín de yeso", la mini serie que escribió y produjo inspirada en sus vivencias. "Siento que, de a poco, comenzamos a hacernos oir las mujeres, nuestra voz todavía sigue siendo silenciada pero seguimos luchando y cada vez somos más las que nos ponemos de pie. Todos estos mensajes me movilizaron a pensar en escribir una miniserie como 'Jardín de yeso'", dijo en diálogo con Para Ti sobre las repercusiones que tuvo su testimonio sobre la violencia que sufrió cuando estaba embarazada de su primer hijo.