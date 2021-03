Luciana Salazar, contra Martín Redrado: "Sentí que era una lacra"

Luego del escándalo que desató la viralización de una foto en la que se lo ve a Martín Redrado en Estados Unidos acompañado por otra mujer, Luciana Salazar se enfrentó a Fernando Burlando, abogado del economista, por las acusaciones de "hostigamiento" en su contra y la negación de la reconciliación de la expareja. "Yo sí estuve con Redrado. Salimos juntos, no nos escondimos y fui muy precavida porque sabía que había cortado recientemente con su pareja. Le dije a él: “No nos mostremos, no vayamos lugares donde nos puedan encontrar fotógrafos u otros argentinos para que no nos saquen fotos”", empezó la modelo y aseguró que fue el expresidente del Banco Central la invitó a Miami y que tiene pruebas.Por su parte, el letrado aseguró que su cliente recurre a la justicia porque Luli lo tildó de "lacra". "Él insiste en que no hay una relación formal con vos pero de todos modos, el planteo judicial que quiere hacer Martín es otro. Él recurre a la justicia por las cosas que ponés en Twitter sobre él, no por las idas y vueltas de la relación. Él no merece ser llamado 'lacra' como lo llamó", manifestó. Mientras que la panelista de "Polémica en el bar" señaló que las peleas con Redrado también afectan su imagen.

"No me merezco ese maltrato que hace hacia mi persona cuando el que me hostigó fue él. Me pidió constantemente que quería estar, me insistió para que volviera a una relación con él. Me sentí expuesta por él. Puedo opinar de mis sentimientos perfectamente. Sentí que era una lacra. Vos seguís insistiendo en que no salí con él, que no me fui a Miami y demás, ¿vos le creés?", expuso la mediática, notablemente enojada. Y sobre las acusaciones en su contra, retrucó: "Lo que para él es injuria, para mí es violencia de género".E hizo públca su teoría sobre la reacción de su expareja: "Fernando, yo te voy a decir una cosa. ¿Sabés por qué Martín me niega a mí? Para sostener una mentira, tenés que sostener 20 mil mentiras. ¡Y es imposible! Porque vos a mí me decís una cosa, a tu entorno le decís otra cosa y a tu exnovia le decís otra. Entonces es ahí en donde vos tenés que decir 'bueno, hago que le mentí a esta sola porque si no se me caen todas las demás’. Él apunta a mí porque sabe que si no tiene un problema con todo el resto de su entorno".En desacuerdo, Burlando le reprochó: "Él jamás puso la mira en vos. Es una cuestión de criterios. Si una persona te destrata a vos durante tanto tiempo, ¿para qué continuas con esta lucha? ¡Es insólito! Es mucho tiempo". E insistió en que Redrado no ejerció violencia de género. Cabe recordar que días antes de que estallara el escándalo, Luciana había confirmado en sus redes sociales que estaban reconciliados y que el economista tenía una relación muy especial con Matilda, la hija que la modelo tuvo a través de una subrogación de vientre.