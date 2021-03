Cinthia Fernández habló con ironía sobre ataques de pánico de su ex

“Algo que me marcó muchísimo en mi vida fue la separación de mis viejos. Comencé con ataques de pánico desde muy chico, a los 15 años. Dejé el colegio y el fútbol, dejé todo. No podía salir de mi habitación. Estuve como diez meses así hasta que retomé mi vida de un día para el otro”, contó Matías Defederico en una entrevista, en la que habló por primera vez de sus problemas de salud.“Estaba sentado todo el día en la cama jugando a la Play Station sin salir, porque me daba ataques de pánico ir al baño. Fueron muchos años de ir al psicólogo y tomar medicación. Hasta el día de hoy me pasa pero lo puedo manejar”, agregó. Y ante la trascendencia de sus declaraciones, Cinthia Fernández, su exesposa y madre de sus tres hijas, aprovechó para reclamar su actitud cuando estaban en pareja.“Leí que los ataques de pánico le provocaban quedarse sentado en la Play Station. Se ve que los sigue teniendo porque nunca se movió de la Play Station”, empezó la panelista. Y cuando Ángel De Brito le preguntó si estaba al tanto de lo que le pasaba a Defederico o se había enterado recientemente, detalló: "El siempre dijo que tenía ataques de pánico cuando iba al médico, que se ponía nervioso en los exámenes que le hacen antes de entrar a un club y por eso siempre le daban mal", empezó la panelista. Y remató, haciendo referencia a las infidelidades del deportista y a sus salidas nocturnas: "Se ve que en los boliches no los tenía . . . ¡un poquito de humor".Es más, cuando sus compañeras de panel le preguntaron si Matías había tenido algún ataque cuando estaban en pareja, aseguró que no había pasado porque su exmarido "no estaba nunca" con ella y Charis, Bella y Francesca, las nenas que tienen en común. En referencia a los problemas legales que tienen por la cuota alimentaria de sus hijas, aseguró que siguen en plena disputa. "Digamos que depositó un poquito menos de lo que tenía que depositar de los materiales (escolares) y le dije 'rata', entre otras cosas. Sé que se quedó un poquito seco de las vacaciones que tuvo", disparó."Le pido la plata de los libros y de los uniformes y me dice ‘No puedo, el mes que viene’, y se va de vacaciones. Lo eliminé al padre de las nenas del grupo de padres. ¿Por qué va a estar si no paga ni un peso del colegio, ni los libros? Se va de vacaciones por tercera vez en tres meses. Y me dice ‘No tengo para darte este mes, te doy el mes que viene’, la concha de tu madre. Agarré y lo eliminé. Y les dije ‘No tienen autorización para volver a ponerlo en el grupo’. Y les expliqué, les dije ‘Disculpen la incomodidad del mensaje’, pero… es unilateral el esfuerzo, así que elijo no participar en nada. Porque si vas a figurar en un chat, es para sumar”, contó la mediática en una entrevista, semanas atrás.