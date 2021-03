Según Yanina Latorre, a Flor Vigna “la echaron” de MasterChef

A mediados de enero, luego de la emisión de la final de la primera temporada de "MasterChef Celebrity", la producción del reality anunció que en la siguiente edición Federico Bal sería el host digital, puesto que anteriormente había ocupado Flor Vigna en las redes sociales de la programa. Y aunque en ese momento la actriz explicó que había renunciado para dedicarse de lleno a su nueva faceta como cantante, Yanina Latorre dio una explosiva versión sobre su salida.



"¿Ella contó por qué se fue de 'MasterChef'? La fueron, la echaron porque no cumplió", disparó la panelista de "Los ángeles de la mañana". Y continuó: "Ella era la que manejaba las redes y para la final del programa se fue de vacaciones con el novio, Nicolás Occhiato, una semana antes, dijo que iba a cumplir con su trabajo desde allá y resulta que nunca tuvo señal. No apareció y la rajaron el otro día. Lo sé de buena fuente pero no lo va a contar".



Además, ante el regreso de la ex "Chica Combate" a "ShowMatch", donde formará parte de "La academia", el nuevo reality de Marcelo Tinelli, Latorre señaló: "El año pasado se fue a Telefe y bardeó a todos, no quiso venir, declaró que no le gustaban los programas con conflictos, que Telefe era más familiar y mirá donde terminó... Lo que es la necesidad de laburo, ¡por eso se tiene que callar la boca!".



Por lo pronto, Vigna tiene pautada un viaje a Córdoba junto a su mamá para los próximos días para visitar el Cerro Uritorco y a su regreso, empezará los ensayos para el certamen de baile, canto y nuevas disciplinas. "Va a ser un viaje espiritual. Se va con la mamá, que ya fue varias veces, en otras oportunidades y es muy mística, hace reiki, sabe mucho de energías. Está muy hippie", señaló la cronista Maite Peñoñori.



Vigna se consagró como campeona de "Bailando por un sueño" en 2016, como partenaire de Pedro Alfonso y al año siguiente fue elegida nuevamente por el público, luego de cambiar varias veces de compañero. Empezó el certamen con Pedro, que al poco tiempo decidió renunciar, luego se incorporó Agustín Casanova, exvocalista de Márama, y al final la acompañó el bailarín Gonzalo Gerber.

Fuente: NA