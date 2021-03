Quiere seguir bailando hasta el fin del embarazo, pero luego volverá “sin apuro”

"Duermo todo el día, descanso y cuando me toca ir a trabajar activo. Siempre y cuando una mujer tenga un embarazo sano y esté chequeado por un médico, está buenísimo seguir con una vida normal", contó Noelia Marzol en una entrevista con "Pasa Montagna" en Radio Rivadavia. Y aunque está decidida a seguir bailando hasta que el embarazo se lo permita, en lo posible hasta los nueve meses de gestación, asegura que se tomará un tiempo para retomar sus compromisos laborales luego del nacimiento de Donatello, su primer hijo con el futbolista Ramiro Arias."Cuando nazca mi bebé, voy a volver a trabajar sin apuro. No me puse un tiempo máximo para estar con él, pero un mínimo sí, porque el primer mes es importante y al menos un mes voy a estar inactiva. Es un momento único y a veces se desdibuja lo importante y lo importante en este momento es la nueva vida que está llegando", explicó y reconoció que José María Muscari, el director de "SEX", le preguntó si quería que buscara un reemplazo permanente o temporal.En referencia a la exposición de su bebé, junto a su marido todavía no decidieron si lo van a mostrar o no. "Hay mucha maldad en las redes y ese es el único problema que tenemos. Pero yo sé que cuando empiece a caminar a mí me van a dar ganas de compartirlo, porque te da tanta felicidad y plenitud. . . ", señaló. Y contó que la sorprendió no haber recibido críticas luego de anunciar que su hijo se llamará Donatello, un nombre poco frecuente. "Me daba miedo comunicarlo porque tenía miedo que cuando nazca algo me pegue mal y querer llamarlo de otra manera. Pero como hay tantas embarazadas, dije: 'Rami, en dos meses sale una a decir que le va a poner el nombre que elegimos nosotros y me muero'. Así que lo contamos", relató con simpatía.A un mes y medio de su casamiento con Arias, reveló que nunca tuvo el deseo de pasar por el altar, pero luego de sellar su amor con el futbolista, se convirtió en una fiel defensora del matrimonio. "La pasé tan bien esa noche, que ahora estoy tratando de convencer a todos para que den el 'Si'", manifestó. Y aclaró: "Igual no cambió nada, la relación sigue igual que antes. Seguimos paveando, seguimos igual de inmaduros que antes, pero ahora pusimos el gancho".