Cuántos dólares paga Redrado a Luciana Salazar para la crianza de Matilda

En el marco del controversial descargo en redes de Luciana Salazar después de que se hicieran públicas imágenes de Martín Redrado junto a una mujer en Miami, la panelista televisiva Majo Martino reveló la cifra de dinero que el economista le brinda a la modelo mensualmente para criar a la pequeña Matilda.



Además de sus duros mensajes en redes, Luli visitó a sus ex compañeros de "Polémica en el Bar" y destrozó a su ex pareja, con quien se había reconciliado a principio de 2020: "Jugar con los sentimiento de los chicos es siniestro. Yo siempre dije que no es el papá biológico de Matilda. No sé por qué insiste con eso. Él fue participe de que Matilda llegue a mí en este mundo. Lo que quiero decir es que él hizo posible que venga a este mundo porque me ayudó de forma económica. En ese momento me ayudó de esa forma".



"Es una cuestión de sentimientos porque mi hija pregunta por él. Después de dos años y medio de no haber estado juntos el amor se construye de nuevo. Yo no estuve enamorada en ese tiempo. Y se lo dije a él. El amor se va a construyendo. Del amor a la lacra es la misma persona. Aposté a creer en él y me defraudó", cerró en América TV.



En la misma línea, Majo Martino se refirió al acuerdo económico que mantienen los ex novios para seguir criando a Matilda, la hija de Salazar: "Son 13 mil dólares por mes hasta los 5 años de Matilda, después hasta los 18 son 10 mil dólares por mes”, explicó la panelista en "Hay que ver".



"No tiene que pasar algo entre ellos, esto es más allá de si están juntos o no. La subrogación, que es carísima, la pagó él. Lo que tienen por contrato, y Ana Rosenfeld está de testigo porque lo firman todo delante de ella”, concluyó.

Fuente: Diario Show