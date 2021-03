Emilia Mernes a conductora televisiva: "Basta de menospreciar a las mujeres"

Días atrás, Emilia Mernes brindó un móvil con "Implacables" en donde le preguntaron por su vínculo con Neymar. Cansada de que la vinculen con el futbolista, la cantante aclaró que solo conservaba un vínculo de amistad con un tono quejoso.Tras sus declaraciones, Susana Roccasalvo la "ninguneó" y dijo: "La gente ahora se hace re famosa por estar en las redes y no por talento. Se nos está infectando la televisión con todos estos bichitos, pero bueno. . . Son bichitos buenos, les vamos a dar la bienvenida, pobrecitos".Además sostuvo que la intérprete de "Recalienta" nunca habría trascendido de no ser por su supuesto romance con el delantero del PSG.Harta de los dichos de la presentadora televisiva, Emilia escribió un mensaje contundente en su cuenta de Twitter y expresó: "Qué lástima que no hayas tenido tiempo de investigar mi laburo y los logros que he tenido por mérito propio, trabajando mucho. Ya basta de menospreciar a las mujeres en televisión".