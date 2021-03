Rocío Oliva contó por qué renunció a "Polémica en el bar"

Luego de que saliera a la luz su renuncia a "Polémica en el bar", Rocío Oliva regresó al programa que conduce Mariano Iúdica en América TV para aclarar los motivos que la llevaron a dar un paso al costado. “Para mí es muy importante aclarar por qué me voy, aunque ustedes ya lo saben pero quizá alguno de los chicos no y la gente tampoco. El 22 de marzo comienzo a estudiar la carrera de Periodismo Deportivo, que para mí es lo más importante. Me encanta el deporte y la estudio en River, que es mi segunda casa. Ya presenté todos los papeles y estoy muy entusiasmada con eso. Porque sé que me va a servir para mi futuro. Y yo quiero seguir creciendo", explicó la última novia de Diego Armando Maradona.

E hizo hincapié en su deseo de seguir creciendo en los medios con el respaldo de sus estudios y no solo por su faceta mediática. Además, agradeció a sus compañeros y a las autoridades del canal por el apoyo y la contención que le dieron en el último tiempo y aunque insistió en el que hablar de la muerte del "Diez" y de las internas familiares no influyó en su decisión, admitió que por momentos se sentía incómoda.“Antes era más espontánea. Y cuando se trataba el tema de Diego, me pinchaba inconscientemente un poquito”, reconoció Oliva. Y agregó: “Yo no puedo ser tan objetiva en el caso de Diego porque fue mi pareja siete años e, internamente, me pasan muchas cosas”. También aclaró que su cruce con Claudia Villafañe en vivo no tuvo nada que ver con su renuncia. "Mis horarios de cursada son de 18 a 21, no hay ninguna mentira", insistió.

En referencia a los audios que se viralizaron en las últimas semanas que complicaban al entorno de Diego en relación a su muerte, y en los que se la menciona como la responsable de que Charly Ibáñez trabajara como asistente del exfutbolista, se mostró muy tranquila. “De una u otra forma me van a nombrar porque fui parte de la vida de Diego. Yo no reniego de eso, para nada. Depende de cuánto quieras involucrarte o no. Yo quiero hacer mi camino, Diego fue mi ex”, manifestó con serenidad. Y se mostró simpática ante los rumores que aseguraban que Verónica Ojeda, su eterna enemiga, iba a tomar su lugar. Sin embargo, la mamá de Dieguito Fernando no aceptó la propuesta para poder dedicarse de lleno al cuidado de su hijo.