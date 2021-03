Malena Narvay, la ex de Julián Serrano, blanqueó su nuevo romance

Desde su ruptura con Julián Serrano, Malena Narvay mantuvo en absoluta reserva su estado sentimental. Hasta este fin de semana, que a través de una serie de historias de Instagram confirmó lo que hace meses eran solo sospechas: su romance con un DJ. Las imágenes muestran a Leo Cepeha con la mascota de la actriz mientras ella lo graba exponiendo por primera vez su nueva compañía en casa.Meses atrás, las versiones crecían al filtrarse las primeras fotos in fraganti de Narvay a los besos con el joven, con el que además intercambiaba likes diarios en las redes. Pero entonces Malena lo negaba categóricamente. “¿Estás de novia reina?, indagó un fanático. “No rey”, respondió sin vueltas mientras el tema no cesaba. “¿Estás enamorada?”, retrucaba otro usuario de la red social al que Malena contestó con ironía. “De mi cangurito”, dijo haciendo referencia a su perro con una foto.Además de estar bien acompañada, la cantante volvió a un set de televisión después de meses de pausa. Malena es parte del rodaje de El Mundo de Mateo, segunda temporada, y comparte su entusiasmo a diario.“Feliz de sumarme a este hermoso elenco y equipo e interpretar a “Ana” en esta tremenda historia que se viene con mucho suspenso”, anunció en un posteo junto a Tato Quattordio, uno de sus protagonistas. No es menor recordar que “Lena” –su apodo artístico- tampoco abandonó la música, otra de sus grandes pasiones con el que se siente cada vez más cómoda.En abril del 2020 Malena Narvay y Julián Serrano confirmaban su ruptura en medio de fuertes declaraciones de ella. “Yo perdoné mucho durante esa relación. Y no es que me arrepienta, pero no está bueno acostumbrarse a aguantar lastimaduras por amar a alguien por más de que lo ames con toda tu alma. No está bueno perder tu amor por vos. Obviamente puede haber obstáculos y problemas en una pareja, pero el amor no tiene que ser en mayor parte aguantar o sufrir. El amor debería ser en su mayoría para fluir y darnos alegría y crecer, o por lo menos yo creo en eso”, confiaba a Teleshow.Su noviazgo había iniciado en 2018 cuando grabaron juntos la ficción Quiero vivir a tu lado y Serrano, según se decía, continuaba en pareja con Oriana Sabatini. Pero el amor fue más fuerte y la dupla de influencers inició un sólido noviazgo que duró dos años. Cuando terminaron, la actriz de 100 Días para enamorarse no había vuelto a mostrarse públicamente con nadie.