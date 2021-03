Sol Pérez mostró el look para lucir en la tele y enamoró a sus seguidores

Este domingo la conductora publicó en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 5,7 millones de seguidores, un boomerang donde se puede observar una parte del outfit que eligió para visitar “La Peña de Morfi”. Allí, se la observa luciendo un strapless blanco mientras posa con su brazo derecho sobre la cabeza. El pelo lo lleva suelto y resalta su maquillaje en tonos nude.Recordemos que en las últimas horas, Sol se refirió a cuáles son sus planes a futuro con su pareja Guido Mazzoni, con quien se encuentra en una relación hace dos años.“Ser padres es algo que recontra hablamos, en serio. Compartimos muchas cosas, convivimos hace casi dos años”, comenzó diciendo la blonda. Y continuó en una nota con Ciudad Magazine: “Ya tenemos la idea de formar familia, somos los dos familieros y siento que su familia es mi familia, y capaz que a él le pasa lo mismo”.En la misma línea, la participante del reality de cocina expresó: “Nos llevamos bien y tenemos una relación recontra saludable, nos apoyamos sin invadirnos, no nos hacemos escenas de celos, no tenemos conflictos. Por ahora no discutimos. Solo alguna mala contestación que se arregla en el momento, no más”.Respecto al vínculo con el dueño de la cadena de gimnasios Bigg Fit, Pérez marcó la diferencia: “Tuve noviazgos que estuvieron bien para el momento, pero no sentía que quería dar todo de mí o involucrarme con su familia, pero con Guido me pasa todo lo contrario”.