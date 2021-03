Explosivas declaraciones de Lali Espósito:

Luego de un año y tres meses de vivir en España, Lali Espósito concluyó las grabaciones de la serie Sky Rojo, próxima a estrenarse en Netflix, y regresó a la Argentina. Sin embargo, su paso por el viejo continente no pasó inadvertido. La actriz y cantante visitó reconocidos programas de TV y dio que hablar con sus declaraciones íntimas.A medio año de separarse oficialmente de Santiago Mocorrea, joven con quien vivió 5 años de amor, Lali fue vinculada sentimentalmente con David Victori, el productor de la serie que la tiene como una de las protagonistas, y afrontó el rumor de affaire con su compañero de trabajo Miguel Ángel Silvestre, el cual fue desmentido.En ese plano, la actriz fue al programa La resistencia y le puso el pecho a todo tipo de consulta. "¿Relaciones sexuales del último mes?”, le preguntó el entrevistador. Y Lali lo dejó boquiabierta con su respuesta. "Muchas, todos los días", señaló. Acto seguido, el conductor retrucó: "¿30 de 30?". Ahondando en detalles, la artista agregó: "Tengo muy buen sexo, y seguido, casi todos los días. Soy una persona muy sexual, la paso bien. Es un mundo que lo exploro ¡y hay tanto tabú, tanta cosa extraña ahí!".Consultada por otro medio español, Glamour Spain, sobre las relaciones abiertas, Lali Espósito se manifestó a favor de dichos vínculos: "Las relaciones abiertas me gustan mucho. Socialmente hemos aprendido otras cosas, otras maneras de amar, y creo que el amor libre es muy sano. Yo estoy en proceso absoluto de eso, de esa búsqueda de sensación de libertad. Uno es uno y el otro es el otro. Si queremos compartir es increíble, pero yo jamás podría tomar posesión de vos, ni de tu vida. Eso me parece algo muy sano y muy bonito".