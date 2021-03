Furiosa reacción de Luciana Salazar tras la foto de Redrado junto a otra mujer

Miralo vos jugando con las mujeres y apretandome a la vez!!! https://t.co/JluuWq2M7T — luciana salazar (@lulipop07) March 13, 2021

Lejos de que las fotos que compartió Ángel de Brito en Twitter mostrando a Martín Redrado en Miami junto a una misteriosa mujer (aparentemente esperando para darse la vacuna contra el covid) pasaran desapercibidas, Luciana Salazar estalló de furia, lanzó fuertes dardos contra el economista y anunció su separación en las redes.“¡¡¡Miralo vos, jugando con las mujeres y apretándome a la vez!!!”, fue el primer mensaje que la modelo publicó, acompañando sus palabras con las imágenes que dio a conocer el conductor de Los Ángeles de la Mañana.Pero lejos de quedarse ahí, Luciana redobló la apuesta: “¡Lo mejor que me pudo haber pasado para sacarme de encima a semejante lacra de persona para siempre! Lo imperdonable es que manipuló a una menor”, agregó, en referencia al vínculo de su -ahora- ex con su hija, Matilda.“¡Juega con las mujeres de todas las edades! Este tipo no vale ni una lágrima. Hay testigos de todo”, cerró Salazar, indignada por las postales de Martín, con quien había blanqueado su reconciliación días atrás.