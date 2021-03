Alberto Cormillot será papá a los 82 años: "No fue un accidente, fue buscado"

El reconocido doctor Alberto Cormillot, confirmó que con 82 años será nuevamente papá con su esposa Estefanía Pasquini, de 34 años. La noticia fue dada en la radio, remarcando que "fue buscado".



"Esto no fue un accidente, fue algo buscado. Estamos muy felices", aclaró en diálogo con Radio Mitre sobre esta nueva etapa que ya comenzó de la mano de su pareja, con quien empezó a salir en 2018.



El reconocido médico espera a su tercer hijo. Ya es padre de René y Adrián, fruto de su relación anterior con Monika Arborgast, que falleció en 2017. Y en una entrevista reciente había asegurado que su actual esposa estaba “muy entusiasmada” con la posibilidad de tener a su primer hijo. “Y yo también”, aclaró.



Además, Alberto reveló que ya saben cómo llamarán al bebé si resulta nena. En cambio, todavía no pensaron nombre de varón porque tienen el presentimiento de que será una beba. "Si es nena, le vamos a poner Aurora. Y si es varón, no lo sabemos aún pero Estefanía tiene una firme intuición de que será nena", concluyó con entusiasmo.



Hasta el momento ella no puso nada en sus redes sociales sobre su hijo en camino. Ayer, luego de que él hablara sobre las ganas de la pareja de tener un hijo, solo atinó a compartir en sus historias una foto de hace un tiempo de ellos dos paseando por Disney.



Los futuros papás se casaron el 8 de diciembre del 2019 y al ser consultado sobre la diferencia de edad entre ellos, el médico dijo: “Para mí fue una boda normal, celebramos el amor. Uno no piensa en la cédula de identidad, se relaciona con la persona y punto”.