La hija de Lía Crucet dijo que la cantante "vive en condiciones infrahumanas"

Karina, la hija de Lía Crucet, habló con Los Ángeles de la Mañana luego de que trascendiera que su madre había sido internada en una clínica de Mar del Plata tras haber perdido 60 kilos. Contó que cree que su mamá sufre de esquizofrenia y que está manipulada por su pareja, con quien vive “en condiciones infrahumanas”.



“No me animaría a dar diagnósticos porque no me daría la cara para meterme, pero tengo más cosas para contar, porque parece que estuviera diciendo algo que no debo”, dijo en diálogo con Ángel de Brito y su panel. “Ellos en la casa donde están, están viviendo en condiciones infrahumanas”, dijo, y aseguró que “no es porque les robaron sino por el estado de abandono en el que viven”.



Asimismo, Karina contó que habló con su hermano Ezequiel, hijo de Salatino y Crucet, para que se desentienda de la situación de sus padres. “Le dije “dejame a mamá a mí” y andate de esa casa porque no quería que pase lo que yo pasé de chica, y me parecía que a un pibe de 20 años le estaban comiendo la cabeza con un montón de cosas. Él hizo lo que pudo hacer”, señaló.



"Tengo años y años de luchar contra todos mis problemas, la separación con mi marido. Buscaba sacar adelante a mi mamá y no pude. Ella está con esa enfermedad y él hace lo que quiere con ella", dijo Karina, que agregó que el marido de su madre la internó sin ropa interior ni de cama porque se encuentran en condiciones deplorables de higiene.

Fuente: Ciudad.com