Zaira Nara dio detalles sobre el vínculo con su padre

Las hermanas Nara se ganaron su propio lugar en la farándula argentina, pero en el camino se han topado con varios escándalos. Tanto Wanda como Zaira desplegaron sus carreras y ahora viven su presente avocadas a sus familias y a los nuevos proyectos laborales que surgen.



Pero dentro de su entorno familiar supieron cosechar varios "encontronazos" con su padre, Andrés Nara, quien por momentos también quiso subirse al tren de la fama.



La exposición del hombre fue motivo de peleas con sus hijas, aunque hoy aquellas discusiones quedaron en el pasado. En ese sentido, Zaira reveló cuál es el vínculo actual que mantiene con su padre.



"Hoy la relación está bien. Tuvimos tormentas. Nunca peleados, pero sí un distanciamiento y mucho lío. Viste que cuando se mete la gente. . . Mi papá tuvo un momento de exposición que para nosotros fue raro. Yo siempre igual lo entendí", manifestó en "Es por Ahí" con Alejandro Fantino y Soledad Fandiño.



Y argumentó: "Cada uno elige qué hacer y justo lo dije en una revista. Si yo elijo los medios, ¿por qué me voy quejar de que él los elija? Es chocante por ahí para una hija que tu papá se haga famoso y me molestó en su momento, pero después me di cuenta que yo no podía controlar si él salió o no en una nota".



"Ahora estamos bien, pero nunca hubo una pelea. Siempre nos hablamos, siempre estuvo para pedirle un consejo. Eso tuvimos que transitarlo, pero más de madurar todos. Uno pretende algo de un padre pero yo también hago lo que quiero con mi vida", reflexionó sincera.



Para cerrar, destacó las sorpresivas habildades de su padre: "Toda la vida se dedicó a la venta de autos y de barcos. Está metido en eso, pero de repente te puede pivotear y sale en una nota".

Fuente: Diario Show