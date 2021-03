Mirtha Legrand recibió su vacuna contra el coronavirus

Hoy me aplicaron la vacuna contra el COVID-19, estoy muy agradecida por esta posibilidad. Paciencia que el turno llega. Felicito a @gcba por la atención en el Centro Islámico ¡Por favor anótense y vacúnense! pic.twitter.com/g6Gcr41xny — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) March 11, 2021

Hace una semana, el jueves 4, Mirtha Legrand (94) hacía público su fastidio porque todavía no sabía cuándo le tocaba su turno para vacunarse contra el coronavirus.El reclamo se dio en medio de las sospechas y el repudio generalizado que se dio luego de que una nota de Clarín mostrara que en el Ministerio de Salud se había montado un "vacunatorio VIP", escándalo que derivó en la renuncia de Ginés González García.En medio de la polémica, trascendieron distintas versiones periodísticas que aseguraban que Mirtha iba a ser vacunada recibiendo "un trato especial", una especulación que le provocó más enojo tanto a ella como a su entorno familiar.Fue por ello que Mirtha salió en contadas oportunidades a aclarar que todavía no tenía turno, manifestando su preocupación, y se estimaba que finalmente la vacunarían a mediados de marzo.“Estoy esperando que me avisen, estoy empadronada”, le explicó Mirtha a Intrusos, tras aclarar que se había inscripto el 23 de febrero, el día de su cumpleaños 94.“Estoy empadronada como Rosa María Martínez, quizás me desconocen”, comentó de manera irónica Mirtha, recordando el nombre que figura en su DNI. "Hay que tener paciencia, pero ya debería estar vacunada, con la salud no se juega", le fue diciendo a Adrián Pallares a través de una charla por WhatsApp.Este jueves 11, Mirtha finalmente pudo vacunarse, y lo avisó ella misma a través de sus redes sociales, sin intermediarios ni comunicados de prensa, con un posteo que incluyó un breve mensaje y una fotografía en la que se la ve con tapabocas, elegante como siempre."Hoy me aplicaron la vacuna contra el COVID-19, estoy muy agradecida por esta posibilidad. Paciencia que el turno llega. Felicito al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la atención en el Centro Islámico ¡Por favor anótense y vacúnense!", escribió la diva.En abril de 2020, Mirtha decidió dejarle su lugar en sus programas de El Trece a Juana Viale, su nieta, quien se destacó durante todo el año como la conductora del emblemático ciclo. De esa manera, la Chiqui se dispuso a respetar la cuarentena de manera estricta, por temor a contagiarse de coronavirus.Confinada en su hogar del barrio de Palermo tuvo que sufrir no solo el encierro y la falta de actividad laboral sino también algunos golpes fuertes a su ánimo como el que significó la muerte de su hermana melliza Goldi, el 1ro de mayo.Sin embargo, a fin de año, Mirtha volvió a la tele para la última emisión de su programa, en medio de un intenso protocolo sanitario. Allí afirmó que quería recibir la vacuna contra el COVID-19 cuanto antes, eligiendo la de Pfizer por encima de la rusa Sputnik V, que en ese entonces todavía no había sido aprobada para adultos mayores de 60 años.Para este 2021, la idea de Mirtha es volver a la tele para hacer su programa como todos los años, y la noticia de su vacunación es un paso trascendental que la acerca a cumplir ese deseo.